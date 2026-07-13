Utredare av byggregler för väg och järnväg
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-13
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Transportstyrelsen har, enligt plan- och byggförordningen, ett bemyndigande att föreskriva om tekniska egenskapskrav för vägar, gator, tunnelbanor, spårvägar och järnvägar samt anordningar som hör till dessa. Det innebär att vi får meddela nationella krav för de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om:
bärförmåga, stadga och beständighet,
säkerhet i händelse av brand,
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
säkerhet vid användning,
skydd mot buller.
Är du genuint intresserad av byggtekniska utmaningar och vill använda din kompetens för att utveckla och förvalta regler som stödjer den markbundna infrastrukturen för transporter? Sök då detta jobb! Ditt arbete kommer till stor del att handla om den andra generationens eurokoder och den nationella tillämpningen. Tillsammans med härliga och hjälpsamma kollegor kommer du att bidra till att våra transportpolitiska mål för tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa uppnås!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
utveckla och förvalta regelverk inom ditt kunskapsområde
leda och delta i regelarbeten, regeringsuppdrag, prövningar av undantag, interna utredningar samt svara på remisser
delta i standardiseringsarbete nationellt och eventuellt internationellt
vara expertstöd externt och internt
om det blir aktuellt, initiera forskning och utveckling kopplat till de tekniska egenskapskraven.
Då du kan komma att delta i nationella och internationella arbetsgrupper innebär tjänsten periodvis resor.
Du måste ha
en civilingenjörs- eller masterexamen inom byggteknik eller geoteknik, eller annan utbildning, kompetens och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
några års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av dimensionering av grundläggning eller byggnadsverk där eurokoderna har tillämpats, alternativt granskat dokumentation av sådan dimensionering
god utredningsvana
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att förstå och uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet från standardisering nationellt eller internationellt
erfarenhet av riskanalyser eller sannolikhetsteoretiska beräkningar
erfarenhet från arbete med att ta fram regelverk inom för tjänsten relevant område
erfarenhet av väg- eller järnvägsbyggnad
forskarutbildning, exempelvis doktorsexamen.
Vi vill att du
är bra på att se och väga olika perspektiv, se helheten och tänka långsiktigt
har god analytisk förmåga och är noggrann
har god initiativ- och samarbetsförmåga och kan arbeta båda självständigt och i grupp
är bra på att skriva strukturerat och begripligt samt har en god pedagogisk förmåga vid muntliga och skriftliga presentationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare. Vi ser helst en placering i Borlänge men placering kan diskuteras vid övriga verksamhetssorter: Norrköping, Örebro, Stockholm, Arjeplog, Visby, Kristianstad, Göteborg, Härnösand, Mariestad eller Umeå. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Peter Goodfellow, 010-495 30 78, peter.goodfellow@transportstyrelsen.se
.
ST, Patrik Malmberg och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5186.
Vi behöver din ansökan senast den 28 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
10000510