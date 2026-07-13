Utredare - nationell och internationell regelutveckling, vägfordon
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-13
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker nya arbetskamrater som har en bakgrund inom samhällsbyggnad eller fordonsteknik. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas till din kompetens och nya krav från omgivningen.
Vårt arbete bidrar till att möjliggöra hållbart samhällsbyggande samt framtidens fordon och fordonssystem som ska klara utmaningar inom både säkerhet och miljö. Vi är med och utformar kraven för bland annat infrastruktur, automatiserade och uppkopplade fordon, intelligenta transportsystem (ITS), emissioner samt buller.
Regelutvecklingen sker såväl internationellt, inom FN/UNECE och EU där vi deltar i beslutskommittéer och expertgrupper, som nationellt i form av föreskriftsarbeten och större utredningsuppdrag från exempelvis regeringen. Både den nationella och internationella regelgivningen är ett viktigt verktyg i uppfyllandet av de transportpolitiska målen, där kan vi ofta vara med och påverka utvecklingen.
Det finns ett stort intresse från samhället och du kommer ofta att befinna dig i händelsernas centrum.
Arbetet kan innebära resor både i och utanför Sverige.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
arbeta med internationell regelutveckling
arbeta med nationell regelutveckling
ta fram förslag till svenska ståndpunkter och företräda Sverige i internationella förhandlingar
samverka med andra aktörer som t.ex. myndigheter, branscher och intresseorganisationer
bereda frågor från Regeringskansliet
hantera och svara på remisser
bistå med din sakkunskap till andra verksamheter.
Du måste ha
akademisk utbildning med lägst 180 hp, gärna med teknisk inriktning alternativt likvärdig kompetens
för tjänsten lämpliga arbetslivserfarenheter
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
erfarenhet av regelutveckling
erfarenhet av att ha arbetat i projekt
erfarenhet av internationellt arbete
forskarutbildning.
Vi vill att du
är intresserad av samhällsutveckling
är samarbetsorienterad; anpassar din kommunikation till situationen och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö
är självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina arbetsuppgifter vidare
är vetgirig; har ett öppet sinne, en vilja att utveckla och utvecklas i takt med omvärldens och verksamhetens förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge, Stockholm/Solna eller Göteborg. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Peter Goodfellow, via e-post peter.goodfellow@transportstyrelsen.se
Saco, Ingela Svensson, och ST, Stefan Lindgren nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6410.
Vi behöver din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
10000481