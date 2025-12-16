Utredare - erfarenhet av felaktiga utbetalningar & välfärdsbrottslighet
Inspektionen för Socialförsäkringen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för Socialförsäkringen i Göteborg
Bli en del av vårt arbete för en rättssäker och effektiv socialförsäkring
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller forskning inom området felaktiga utbetalningar, kontroll och välfärdsbrottslighet och som vill arbeta med stimulerande utredningsarbete på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
ISF är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och delar av Skatteverket.
Motverkande av välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar har för närvarande hög prioritet på den politiska agendan och hos myndigheterna. En viktig del i det arbetet är att granska allt från lagstiftning till myndigheternas interna arbete. Vi söker därför utredare med särskild kompetens och erfarenhet inom området.
Som utredare på ISF arbetar du med att granska hur väl socialförsäkringen fungerar. Vi arbetar för att regler och ärenden ska hanteras rättssäkert och effektivt så att människor får det stöd de har rätt till. På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat förvaltningskunskap, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap, juridik, folkhälsovetenskap och sociologi. En tredjedel av utredarna är disputerade. ISF erbjuder en kreativ, kunskapsintensiv och social arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i rollen som utredare. Du bidrar samtidigt till samhället genom att ta fram viktiga beslutsunderlag som används i utvecklingen av socialförsäkringen.
ISF är placerat i centrala Göteborg och vi sitter i ljusa lokaler med egna kontorsrum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. Ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare är viktigt för oss på ISF. Som anställd har du möjligheter till flex och att arbeta delvis på distans. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, möjlighet till träning på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som utredare på ISF granskar, analyserar och utvärderar du frågor som främst rör rättssäkerhet, effektivitet och effekter för individ och samhälle.
Arbetet bedrivs i projektform och du arbetar som projektledare eller projektmedarbetare i ett eller flera projekt. Tillsammans med andra medarbetare med olika utbildningsbakgrunder initierar, strukturerar och driver du utredningar med hög kvalitet från projektidé till färdig granskningsrapport inom givna tidsramar. Du bidrar med dina perspektiv - med helheten i fokus - till en allsidig belysning av olika frågeställningar. Vi hanterar många olika områden och du kommer att arbeta även med andra frågor än felaktiga utbetalningar, kontroll och välfärdsbrottslighet.
Ett projekt pågår vanligtvis cirka ett år eller längre och resulterar i en rapport som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.
I arbetet ingår att:
• omvärldsbevaka och delta i arbetet med att ta fram idéer till nya granskningsprojekt
• identifiera relevanta metoder för utvärdering och analys
• samla in och analysera kvantitativa och/eller kvalitativa data
• skriva rapporter och korta sammanfattningar
• presentera resultaten i olika sammanhang
• besvara remisser från regeringen
• ha kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media.
En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten.
Som medarbetare är du med och påverkar inriktningen på verksamheten. Exempel på granskningar hittar du på vår webbplats: www.isf.se.
Kompetens
De utredare som vi söker ska ha:
• erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, forskning eller strategiskt arbete inom området felaktiga utbetalningar, kontroll och välfärdsbrottslighet
• relevant akademisk examen inom ämnen som till exempel offentlig förvaltning, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, statistik, kriminologi eller juridik
Det är meriterande om du har:
• djup och bred kunskap om socialförsäkringen
• erfarenhet av arbete med urvalsprocesser och utredningsmetodik vid kontrollverksamhet
• erfarenhet av strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet
• erfarenhet av analys av felaktiga utbetalningar
• erfarenhet av arbete med Crime proofing
• erfarenhet av analys av kontrollarbete inom handläggande verksamhet
Som utredare på ISF behöver du kunna initiera, strukturera och driva utredningar med hög kvalitet från idégenerering till färdig rapport inom givna tidsramar. Arbetet ställer höga krav på analytisk förmåga. Du behöver också ha en god förmåga att skriva och uttrycka dig med ett enkelt och begripligt språk. Du behöver kunna förmedla komplexa förhållanden till skilda målgrupper med varierande kunskap om socialförsäkringen. Du behöver också ha en mycket god samarbetsförmåga och vara lyhörd och smidig i relationen till andra. Du är självgående, initiativtagande och lösningsfokuserad.
ISF värdesätter särskilt förmågan att samarbeta i projektform tillsammans med andra professioner.
ISF lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ISF - Arbeta hos oss
Är du nyfiken på vårt uppdrag och hur det är att arbeta på ISF? Läs mer här.
Information och ansökan
ISF planerar att anställa en eller flera personer tills vidare med sex månaders provanställning och med tillträde snarast möjligt.
I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och bakgrund vi efterfrågar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Elin Sundberg, tel. 010-174 15 80.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-generalist Amina Hodzic, tel. 010-174 15 37.
Facklig kontaktperson för Saco är Susanne Fahlén, tel. 010-174 15 32.
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Ersättning
ISF tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Socialförsäkringen
(org.nr 202100-6248), http://www.isf.se Arbetsplats
ISF Kontakt
HR-generalist
Amina Hodzic amina.hodzic@isf.se 0101741537 Jobbnummer
9646511