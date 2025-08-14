Utredande socialsekreterare till Ungdomsgruppen i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Socialsekreterarjobb / Upplands Väsby Visa alla socialsekreterarjobb i Upplands Väsby
2025-08-14
Söker du en ny roll som socialsekreterare? Kika då på vår annons, vi söker en utredande socialsekreterare till vår ungdomsgrupp.
Om du är en strukturerad och stabil person som brinner för att göra skillnad i unga människors liv då kan denna tjänst vara rätt för dig!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en spännande och betydelsefull roll som utredande socialsekreterare i Ungdomsgruppen i Upplands Väsby. I rollen har du möjlighet att göra skillnad i ungas liv och vara en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp.
Du kommer arbeta i ett öppet och tryggt klimat med ett nära stöd av kollegor, senior handläggare och biträdande enhetschef. Du får redskap att växa både professionellt och personligt genom extern handledning, möjlighet till utbildning och annan kompetensutveckling.
Det är en arbetsplats där du får friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. När du kommit in i dina arbetsuppgifter finns möjlighet till att arbeta hemma 1-2 dagar per vecka om arbetet tillåter och du har en flexibel arbetstid där det finns utrymme att kombinera arbete och fritid.
Du får engagerande kollegor och blir en del av ett team som ser värdet i teamwork och gemensamma mål. Tillsammans skapar vi en meningsfull verksamhet och med den nya socialtjänstlagen öppnas det flera möjligheter att utveckla det sociala arbetet! Vi deltar i NUSO vilket gör att utvecklingen är baserad på forskning och kunskap. Vi har en våga och gör-mentalitet
som innebär att vi vågar testa och lära av våra misstag
Utredning- och placeringsenheten barn, ungdom och relationsvåld är en del av IFO i Upplands Väsby. Vår enhet består av 50 medarbetare med olika uppdrag.
Vi har en mottagningsgrupp och tre utredningsgrupper för barn, ungdom och relationsvåld. En familjevårdsgrupp där kontaktverksamheten är inkluderad. Enheten har två familjebehandlare och en föräldrastödjare. Det finns fyra seniora handläggare och en processledare vars uppdrag bland annat är introduktion till nya medarbetare. Två administrativa assistenter servar hela enheten som leds av två enhetschefer och fyra biträdande enhetschefer.
Gemensamt arbetar vi utifrån det övergripande politiska målet om goda levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna i Upplands Väsby kommun. Vårt socialkontor är beläget i Väsby centrum med närhet till övriga enheter med myndighetsutövning samt våra förebyggande enheter. Om tjänsten
Vi söker dig som är passionerad om att stödja och hjälpa ungdomar, har en en stabil grund i det sociala arbete och trivs i rollen med myndighetsutövning. Dina arbetsuppgifter är att utreda ungdomars behov av skydd och stöd utifrån gällande lagstiftning, följa upp insatser och samarbeta med andra professionella för att säkerställa en trygg och säker miljö för ungdomarna.
Du kommer att arbeta strukturerat för att möta ungdomarnas behov och utmaningar. Bygga stabila och förtroendefulla relationer med ungdomar och deras familjer. Bidra till ett öppet och samarbetsvilligt arbetsklimat där dina insikter och idéer värderas. Delta aktivt i utvecklingen av vår verksamhet och förbättra våra processer.
Är du den vi söker?
För denna tjänst krävs att du har socionomexamen och flerårig yrkeserfarenhet som socialsekreterare med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Du behöver ha förståelse för och goda kunskaper inom aktuell lagstiftning samt en god förmåga av att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning i Signs of Safety, MI eller vidareutbildning inom bedömningsinstrument tex SAVRY, ADAD, iRiSk.
Vi värdesätter att du har en positiv attityd och förmåga att skapa trygghet och förtroende. Du är relationsskapande och har lätt för att få kontakt och bygga relationer med både ungdomar och vuxna. Vidare är du stabil och samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du kan hantera vad ungdomen eller vårdnadshavare tycker är akuta situationer genom att bibehålla ett lugn och se vad som blir bäst ur ungdomens perspektiv. Du behöver vara strukturerad och resultatorienterad för att passa i rollen, det genom att du har en god planering i handläggningen av dina ärenden och att du arbetar målmedvetet.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby utredningsenheten Kontakt
Biträdande enhetschef Shora Minaei 0859097571 Jobbnummer
9458002