Utredande socialsekreterare till Barn och ungdomsenheten
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du bli en del av vår ena utredningsgrupp 0-18 år? Nu söker vi en person till vår utredningsgrupp.
Som socialsekreterare i utredningsgrupperna kommer du att genomföra utredningar enligt socialtjänstlagen samt följa upp öppenvårdsinsatser. Stadigvarande placeringar lämnas över till vår placeringsgrupp och utredningar avseende ungdomar i riskzon för kriminalitet handläggs av en särskild utredningsgrupp.
På Barn-och ungdomsenheten arbetar ca 40 personer som leds av en enhetschef och tre gruppchefer. Enheten är indelad i sex grupper, mottagning, två utredningsgrupper, en grupp för barn i riskzon för kriminalitet, en placeringsgrupp och en familjehemssekretergrupp. Som ett nära stöd i ärendehanteringen finns även gruppledare.
För oss är Signs of Safety det grundläggande förhållningssättet. Nätverksarbete och samarbetsallians med familjerna är det centrala i vårt arbetssätt. Vi använder och utbildar kontinuerligt i de standardiserade bedömningsmetoderna Savry, EARL, IRisk och HOME vilket hjälper oss i utredningsarbetet. Vi är en social, glad och energisk arbetsgrupp där många över tid valt att stanna kvar. Vi har fin sammanhållning, starkt gemensamt utvecklingsfokus och ordning och reda kring rutiner och arbetssätt. Hos oss ligger arbetsmiljön i fokus och vi arbetar systematiskt med friskfaktorer utifrån Sunt Arbetsliv. Vi är även glada att ingå i Yrkesresan, en form för att säkerställa kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.
Vi söker dig som:
- Är socionom. På grund av de behörighetskrav som finns för tjänsten kommer ingen utan socionomexamen att gå vidare i rekryteringsprocessen.
- Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom barn och ungdomsområdet.
- Har B-körkort.
- Arbetare med ett tydligt barnperspektiv och vilja att tillsammans med barn, familj och nätverk hitta lösningar.
- Vill arbeta på en enhet med feedbackkultur där vi får varandra att växa och får jobbet gjort tillsammans.
Vad värderar vi högt?
- Du vill bidra till att verksamheten hela tiden förbättras genom att delta i enhetens löpande utvecklings- och kvalitetsarbete.
- Har erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety. Har en god förmåga att strukturera ditt eget arbete.
- Har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och är duktig på att kommunicera och skriva.
- Har god digital kompetens.
Vad erbjuder vi dig?
Vi värdesätter ett nära ledarskap som vägleder och stöttar i vardagen. Vi är stolta över det gedigna introduktionsprogram vi erbjuder nyanställda oavsett tidigare erfarenhet, för att lära känna organisationen och kulturen på vår arbetsplats. Vi har extern handledning, metodhandledning och friskvårdssubvention om 3000kr/år.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Kungsängen, två minuters gångväg från pendeltåg, bussar, bilparkering och allmän service. Vi har flextid och möjlighet att byta ut semesterersättning mot fem extra semesterdagar årligen. Dessutom arbetar vi 38,75 timmar per vecka. Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och etnisk mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Tillträde sker enligt överenskommelse, vi ser gärna att du påbörjar din anställning så snart som möjligt. Tjänsten inleds som en provanställning i 6 månader.
Om rekryteringsprocessen:
Du söker till tjänsten smidigt och enkelt med CV, men utan personligt brev. Vi vill att du svarar på några urvalsfrågor istället. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning är aktuell kommer du att erbjudas att göra ett arbetspsykologist test, vi kommer även att ta referenser samt genomföra en bakgrundskontroll.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen till Upplands-Bro kommun!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Socialavdelningen, Barn och ungdomsenheten Kontakt
Patrik Balint 08-58169000
9800912