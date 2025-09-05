Utredande socialsekreterare till barn och unga
2025-09-05
Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Publiceringsdatum2025-09-05
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Olofströms kommun? Just nu söker vi en ny kollega, socialsekreterare inom barn och unga.
Tillsammans vill vi skapa en arbetsplats som kännetecknas av bra arbetsmiljö där vi har tid för samverkan och utrymme för återhämtning. Är du redo för något nytt? För att nå dit behöver vi din hjälp!
Som socialsekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med helhetssyn där alla olika enheter samverkar för att på bästa sätt hjälpa invånarna i Olofströms kommun vidare.Dina arbetsuppgifter
Annonserad tjänst kommer främst ha fokus på utredningsarbete utifrån oro för barn. Du handlägger ärenden enligt SoL/LVU, följer upp biståndsbedömda insatser samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Du ska med hjälp av din kunskap och erfarenhet tillsammans med ett gott bemötande se till att de individer vi möter får den hjälp och det stöd de behöver. Med målet att individerna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi använder oss av metoden Signs of Safety i vårt utredningsarbete.
Samverkan med olika aktörer, internt och externt, är en naturlig del av arbetet. Du behöver också tillsammans med dina kollegor hålla dig uppdaterad inom området och rättsläget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen, gärna med några års erfarenhet inom myndighets-utövning gällande barn och unga. Även du som har mindre erfarenhet med rätt inställning och attityd till uppdraget är välkommen att ansöka. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en god dokumentationsförmåga. Du är väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom den sociala barnavården. Om du har erfarenhet av att arbeta med BBIC och Signs of Safety, är det meriterande.
Som person är du trygg i dig själv, har lösningsorienterat tankesätt och kan behålla lugnet i svåra situationer. Du kan hantera att förutsättningar snabbt förändras på ett klokt sätt och du trivs med ett arbete där ingen dag är den andra lik. Våra värdeord genomsyrar verksamheten: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Personlig mognad är en förutsättning för rollen samt att du har förmågan att skapa och behålla relationer. Som person är du prestigelös, förtroendeingivande och lägger stor vikt vid gott bemötande. Du har god förmåga att sätta dig in i barns och föräldrars skiftande behov och bemöter dem med respekt. Vi ser även att du har goda kunskaper i barns utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.Anställningsvillkor
Förutom att få jobba med oss så får du även:
Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning
Extern handledning
Flextidsavtal
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom Yrkesresan
Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, om verksamheten tillåter.
Tycker du att det här är något som stämmer in på dig? Sök jobbet, vi ser fram emot att få träffa just dig!
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
