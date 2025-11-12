Utredande psykolog sökes - För att skapa trygghet och framtid för våra barn
Är du en erfaren och engagerad psykolog som brinner för att göra skillnad i barns liv? Vi söker just nu en utredande psykolog som vill arbeta vid behov på en lite mindre skola för att genomföra utredningar och stödja barn i unga åldrar.
I den här rollen kommer du att samarbeta med lärare och skolans övriga personal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling och framtid. Tjänsten innebär också att du aktivt deltar i arbetet med att skapa och följa upp handlingsplaner för barn som behöver extra stöd, i samverkan med skolans team.
Tjänstgöring: Vid behov, när det finns barn som behöver utredning.
Plats: Skola i Linköping
Start: Enligt överenskommelse.
Samverkan: Tjänsten innebär nära samarbete med lärare och skolpersonal för att säkerställa barnens utveckling och välbefinnande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är utbildad psykolog med godkänd utbildning för att arbeta i rollen som utredande psykolog och har erfarenhet av att utföra utredningar för barn i skolåldern.
Du har tidigare erfarenhet av en liknande tjänst och känner dig bekväm med att genomföra psykologiska utredningar och bedömningar. Och ser även vikten av att ta fram handlingsplaner som säkerställer att barnen får rätt stöd och åtgärder för att främja deras utveckling.
Som person är du lyhörd och samarbetsvillig och trivs i en tvärprofessionell arbetsmiljö, och du ser ditt arbete som en viktig del av skolans övergripande arbete för att stödja varje barns individuella behov och utveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Genomföra psykologiska utredningar av barn i skolan, inklusive bedömning av deras kognitiva, emotionella och sociala utveckling.
Samverka med lärare, skolpersonal och vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av barnets behov och stödja barnets utveckling.
Skapa och dokumentera handlingsplaner baserat på utredningarna, med tydliga mål och åtgärder för att stödja barnets fortsatta utveckling.
Följa upp handlingsplanerna tillsammans med skolpersonal för att säkerställa att rätt insatser genomförs och att barnets utveckling går framåt.
Ge stöd och vägledning till lärare och annan skolpersonal i frågor som rör barnens psykologiska välbefinnande.
Vad vi erbjuder:
En flexibel tjänst som innebär att du arbetar vid behov och när det finns aktuella utredningar att genomföra.
Ett stimulerande och samarbetsinriktat arbetsklimat där du blir en viktig del av skolans arbete för att främja barnens bästa.
Möjlighet att göra en betydande skillnad i barns liv genom att bidra till deras utveckling och framtid.
En viktig roll i arbetet med att skapa och följa upp handlingsplaner som säkerställer att barnen får det stöd de behöver.Kvalifikationer
Psykologutbildning med godkänd legitimation.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som utredande psykolog för barn i skolåldern.
Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper.
Erfarenhet av att skapa och följa upp handlingsplaner för barns stöd och utveckling.
Om du är en driven och erfaren psykolog som vill göra skillnad och bidra till en trygg skolmiljö för våra barn, ser vi fram emot att få din ansökan!
Välkommen att söka tjänsten idag och bli en del av vårt viktiga arbete för barnens framtid! Så ansöker du
