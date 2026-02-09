Utredande Psykolog (deltid) Till Nystartade Laro-Enheter
2026-02-09
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri inom LARO i ett engagerat multiprofessionellt team?
Vi söker nu psykologer som vill jobba deltid till våra nystartade enheter i Ystad, Klippan, Ängelholm och Höör eller Eslöv. Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Nya LARO-mottagningar i Skåne
Wemind planerar att starta fyra LARO-enheter i Skåne med start i maj 2026. LARO avser läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering vid opioidberoende och uppdraget bedrivs under avtal med Region Skåne. Mottagningarna kommer att vara placerade i Ystad, Klippan, Ängelholm och Höör eller Eslöv.
Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med aktivt och nära ledarskap, korta beslutsvägar samt kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter för de ofta komplexa patienter vi möter inom psykiatrin.
Att jobba som psykolog på WeMind
Du kommer arbeta med neuropsykiatriska utredningar av vuxna där du i team med läkare ansvarar för utredning och diagnostisk bedömning av adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Träffa psykologer på vår karriärsida.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med några års erfarenhet i yrket
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar
Erfarenhet från LARO är meriterande
Vi söker dig som delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Du är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Du är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2026. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Deltid, enligt överenskommelse
Placering: Ystad, Klippan, Ängelholm, Höör eller Eslöv
Tillträde: maj 2026, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Sara Shoshtari, Chef WeMind Öppenvårdspsykiatri Sverige, 073-444 96 16 eller sara.shoshtari@wemind.se
Varmt välkommen med dig ansökan! Sara Shoshtari
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
