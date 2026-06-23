Utredande Psykolog (deltid) Till Nystartade Laro-Enheter

Wemind AB / Psykologjobb / Höör
2026-06-23


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Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri inom LARO i ett engagerat multiprofessionellt team?
Vi söker nu psykologer som vill jobba deltid till våra nystartade enheter i Ystad, Ängelholm och Höör. Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Nya LARO-mottagningar i Skåne
Wemind startade 1 maj tre LARO-enheter i Ystad, Ängelholm och Höör i avtal med Region Skåne. LARO avser läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering vid opioidberoende.
Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med aktivt och nära ledarskap, korta beslutsvägar samt kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter för de ofta komplexa patienter vi möter inom psykiatrin.
Att jobba som psykolog på WeMind
Du kommer arbeta med utredning av neuropsykiatriska tillstånd i team med läkare samt bedömning och behandling av psykiatrisk samsjuklighet där du ansvarar för bedömning och behandling i enlighet med nationella och regionala riktlinjer. Träffa psykologer på vår karriärsida.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar

Friskvård via Epassi

Individuell lönesättning

Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling

Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt

För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med några års erfarenhet i yrket

Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar

Erfarenhet från LARO är meriterande

Vi söker dig som delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Du är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Du är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning

Omfattning: Deltid, enligt överenskommelse

Placering: Ystad, Ängelholm, Höör (samtliga orter eller enstaka ort)

Tillträde: Enligt överenskommelse

För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Sara Shoshtari, Chef WeMind Öppenvårdspsykiatri Sverige, 073-444 96 16 eller sara.shoshtari@wemind.se
Varmt välkommen med dig ansökan! Sara Shoshtari
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938625-2065951".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
WeMind AB (org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Kungsgatan 2 (visa karta)
243 30  HÖÖR

Arbetsplats
WeMind

Jobbnummer
9974655

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