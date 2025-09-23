Utredande arbetsterapeut sökes till Neurologisk utredningsmottagning barn
2025-09-23
Neurologisk utredningsmottagning barn (NUMO) är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar.
Neurologisk utredningsmottagning barn (NUMO) är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar.
Vi genomför komplexa och tvärprofessionella funktionsutredningar samt behandlingsinsatser. Utifrån remissfrågeställning sätts ett tvärprofessionellt utredningsteam samman som kan bestå av psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, och specialpedagog. Utveckling och forskning är en del av verksamheten.
Neurologisk utredningsmottagning barn är en del av Drottning Silvias barnsjukhus, verksamhetsområde Neurologi och psykiatri barn. Se gärna vår hemsida:
Neurologisk utredningsmottagning barn
Om arbetet
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak arbetsterapeutiska utredande insatser direkt riktade till patienter med förvärvade hjärnskador och i begränsad omfattning även behandlingsinsatser. Arbetet sker i nära samarbete med andra professioner i tvärprofessionella kompetensteam. Utredningsarbetet ligger till grund för framtida rehabiliterande insatser. Mot slutet av varje utredning sker en muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till remittent och i förekommande fall övrigt nätverk kring barnet. Resultaten sammanfattas i en slutanteckning som skickas till vårdnadshavare och remittent. Samverkan med vårdgrannar men även konsultation och handledning ingår i uppdraget. Möjlighet till administrativt arbete på distans ges utifrån verksamhetens behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande med vana att använda olika arbetsterapeutiska bedömningsinstrument/-material. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla för oss och du bör ha lätt att samarbeta med både barn, föräldrar och kollegor. Vi ser gärna också att du är lösningsfokuserad, trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och har god färdighet vad gäller dokumentation. För att vara framgångsrik i arbetet krävs att man kan arbeta såväl självständigt som i team samt kvalitetsmedvetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande så vänta inte med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologisk utredningsmottagning barn Kontakt
Stiliani Nikolaidou, enhetschef +46769402965 Jobbnummer
