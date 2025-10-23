Utökning med en socialsekreterare till Placeringsenheten, IFO
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Socialförvaltningen är en av de större arbetsplatserna i kommunen. Inom socialförvaltningens Individ- och Familjeomsorg (IFO) finns det tre enheter som arbetar med ärenden gällande barn och familj: en utredningsenhet, en placeringsenhet samt en råd- och stödenhet. Vi är samlokaliserade med närhet till övriga enheter inom IFO.
Placeringsenheten består av åtta socialsekreterare och fem familjehemssekreterare som arbetar tillsammans och följer upp vården gällande barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller i andra vårdformer, till exempel HVB-hem och stödboenden. Enheten har en närvarande enhetschef och en förste socialsekreterare.
Vi genomför nu ett utvecklingsarbete med våra utredningar gällande placerade barn och ungdomar och utifrån det utökas enheten med en tjänst till för att skapa bästa förutsättningar och en rimlig arbetsbelastning bland våra socialsekreterare. Syftet med utökningen är också att möjliggöra att varje socialsekreterare får en medhandläggare i sina pågående utredningar.
Är du socionom och brinner för frågor som rör barn och unga som behöver stöd? Vill du använda hela din kunskap och samtidigt få vara en del av ett engagerat och stöttande team? Då kan placeringsenheten vara rätt plats för dig!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Du som påbörjar denna nya tjänst kommer att få en nyckelroll i enhetens utredningsarbete. Du kommer att få möjlighet att tillsammans med ledningen utforma din tjänst samt implementera ett nytt arbetssätt gällande utredningsarbete för att upprätthålla god kvalitet och rättssäkerhet i våra utredningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med barnets socialsekreterare utreda barnets behov av skydd, stöd och vård enligt BBIC och i enlighet med aktuell lagstiftning fatta rättssäkra beslut. Arbetet förutsätter både intern och extern samverkan med fokus på barnets bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har kunskap om gällande lagstiftning inom bl.a. SoL och LVU. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och familj eller myndighetsutövning inom andra områden. Det är också meriterande om du har utbildning i BBIC.
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och förmåga att hantera dator och digitala verktyg. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du ser det självklart att barn ska vara delaktiga utifrån deras förutsättningar beroende på ålder och mognad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en trygg och positiv lagspelare som kan skapa hållbara relationer. Som person är du strukturerad och flexibel.
Vill du arbeta i en arbetsgrupp med mycket glädje och engagemang, som gärna utvecklas och vill få in nya perspektiv är du välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
