Utökning av Kristianstads bästa Säljteam
Telisol AB / Säljarjobb / Kristianstad
2025-12-15
Du som söker ska vara:
Målmedveten
Uthållig
Driven
Resultatinriktad
Kan även vara du som funderat på att jobba inom försäljning men aldrig tagit det där sista steget med att söka. Eller är du en person som avslutat eller kommer avsluta en utbildning och vill ge dig ut i arbetslivet.
Då du kommer ha oerhört mycket kundkontakt både via telefon och per mail är det viktigt att du kan föra dig i både tal och skrift.
I övrigt tillhandahåller vi naturligtvis utbildningar i produkter, arbetsmetodik och företagskultur.
Vi på Telisol hjälper företagskunder med helhetslösningar inom IT & Telekom tillsammans med vår huvudpartner Telia.
Hos oss på Telisol behöver du ingen tidigare säljerfarenhet utan vi erbjuder dig:
Gedigen säljutbildning
Daglig coaching av dina teamleaders
Uppföljning av resultat
Lönen påverkar du dessutom helt själv, då vi arbetar med fast lön + provision.
Vi på Telisol tänker inte sätta några begränsningar på hur mycket du kan tjäna, utan endast du själv kan göra det!
Du kommer arbeta med trevliga kollegor som har roligt både på och utanför jobbet.
Arbetstiderna vi har är mån-fre, 8.00-17.00, då vi enbart är inriktade på företag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Telisol? Se http://www.telisol.se
Våra värdegrunder, vår historia hittar du på www.telisol.se
Hur ska du göra nu?
Stämmer ovan annons in på dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag då vi tillsätter dessa platser löpande.
Vi kontaktar dig för en eventuell intervju!
Ansökan skickas till våra rekryteringsansvariga via mail: jobb@telisol.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: jobb@telisol.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Telisol AB
(org.nr 556684-6522), http://www.telisol.se
Östra boulevarden 58
291 31 KRISTIANSTAD
Jobbnummer
9644708