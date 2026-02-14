Utlåningsspecialist - med driv och vilja att utvecklas
2026-02-14
Vill du arbeta nära affären i en roll där kvalitet, tempo och kundrelationer möts? Vi söker en utlåningsspecialist som kombinerar analytisk skärpa med ett starkt driv och ett genuint intresse för att förstå både kund och process på djupet.
Kommuninvest är ett medlemsägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommun- och regionkoncerner konkurrenskraftig och hållbar lånefinansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 297 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommun- och regionsektorns största kreditgivare.
Om avdelningen
Utlåningsgruppen utgör tillsammans med rådgivningsgruppen och kreditgruppen Kommuninvests utlånings- och rådgivningsavdelning. Gruppen ansvarar för utlåning samt för support och utveckling av digitala tjänster inom KI Finans. Avdelningen hanterar en total utlåningsvolym på cirka 545 miljarder kronor.
Om rollen
Som utlåningsspecialist arbetar du nära våra kunder i deras låneprocess. Det innebär att du är med från det att en kund vill låna pengar tills affären är genomförd och korrekt dokumenterad.
Du får arbeta operativt i kärnan av vår utlåningsverksamhet. Du lär dig steg för steg hur processen fungerar - från offert till avslut - och får successivt ta större ansvar. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och utvecklas genom att vara aktiv i dialogen med kunderna och i förbättringsarbetet av våra arbetssätt.
Du behöver inte kunna allt från dag ett, men du behöver vara nyfiken, strukturerad och vilja förstå hur affären hänger ihop. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom avdelningen och andra delar av verksamheten.
Arbetsuppgifter* Ta fram och hantera låneofferter
• Gå igenom och kvalitetssäkra kundernas beslutsdokumentation
• Genomföra affärsavslut och säkerställa korrekt dokumentation
• Ha löpande dialog med kunder under hela utlåningsprocessen
• Ge stöd och vägledning till kunder i användningen av våra digitala tjänster
• Samarbeta nära kollegor för att säkerställa en smidig och professionell leverans
• Identifiera förbättringsmöjligheter i arbetssätt och rutiner
• Delta i utvecklings- och förändringsarbete, exempelvis vid systemförbättringar
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. En inriktning mot finans är meriterande. Du är i början av din karriär eller har några års erfarenhet och vill utvecklas inom finans och utlåning.
Det är meriterande om du har arbetat i en kundnära roll eller inom finans, kreditgivning eller offentlig sektor - men det är inget krav. Det viktigaste för oss är din nyfikenhet, ditt driv och din vilja att lära.
Du är analytiskt lagd och tycker om att förstå hur saker hänger ihop. Samtidigt är du strukturerad och noggrann, även när tempot är högt.
Du har en grundtrygghet i dig själv som gör att du vågar ställa frågor, säga vad du tycker och bidra med perspektiv - även när du är ny i rollen. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och mån om att göra ett arbete med hög kvalitet.
Vi tror att du:* Är ansvarstagande och gillar att ta ägarskap över dina uppgifter
• Är pedagogisk och kan förklara komplexa saker på ett enkelt sätt
• Trivs i dialog med kunder och kollegor
• Vill utvecklas och på sikt ta ett större ansvar i affären
Hos oss får du möjlighet att växa in i rollen och successivt bygga din kompetens inom utlåningsprocessen.
Vad du får
Som medarbetare på Kommuninvest blir du en del av ett bolag med ett tydligt samhällsuppdrag - att finansiera hållbar utveckling i Sveriges kommuner och regioner. Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö där kvalitet, ansvar och samarbete genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, trygga anställningsvillkor och förmånliga försäkrings- och pensionslösningar enligt kollektivavtal. Du får också tillgång till friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter och vårt eget välmåendeinitiativ KIVI, som bjuder in till både rörelse, kultur och gemenskap.
Vår kultur vilar på värdeorden professionalism, engagemang och starkare tillsammans. Det betyder att vi har höga ambitioner, gör skillnad med passion och alltid står bakom varandra. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som präglas av stolthet, omtanke och en vilja att bidra till något större.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och möt några av våra medarbetare på vår karriärsida kommuninvest.se/karriar
Vår rekryteringsprocess
Vi arbetar med en strukturerad och anonymiserad rekryteringsprocess för att minimera risken för omedveten bias och säkerställa en rättvis bedömning. Varje rekrytering utgår från tydligt definierade ska-krav. Uppfyller du dessa går du automatiskt vidare till nästa steg i processen.
