Uthyrare på vikariat till stort bostadsbolag i Göteborg
2025-09-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du ett öga för administration och regelverk, samtidigt som du trivs med att ge service och möta människor i olika livssituationer? Då kan detta vara en möjlighet för dig. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad uthyrare till vår kund inom fastighetsbranschen - en välrenommerad aktör som verkar för ett tryggt och hållbart boende.
Till uthyrningsteamet på Olskrokstorget söker vi en ny kollega som vill bidra till en positiv upplevelse för både nuvarande och framtida hyresgäster. I rollen blir du en viktig kontaktperson och ansvarar för att vägleda bostadssökande genom hela uthyrningsprocessen. Du informerar om hyresvillkor, hjälper till med frågor som rör andrahandsuthyrning, omflyttningar, kontraktsövertag och uppsägningar. I vissa fall arbetar du även med omflyttningar i samband med renoveringsprojekt.
Arbetet sker i nära samarbete med husvärdar i olika distrikt samt med tillvalsbutiken, och du blir en del av en central uthyrningsorganisation där samarbete och kompetensutbyte är en självklar del av vardagen. Teamet sitter i moderna och trivsamma lokaler i Olskroken.
Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år med möjlighet till förlängning. Det här är en utmärkt chans för dig som vill få värdefull erfarenhet hos en stabil och samhällsnyttig fastighetsaktör.
Personprofil
Vi söker dig som har en positiv inställning, är kommunikativ och har ett gott ordningssinne. Du trivs i en roll med mycket kontakt med människor och har lätt för att skapa förtroende i dialogen med andra.
För att passa in hos oss är det viktigt att du är ödmjuk, värdesätter nära samarbeten och bidrar till en varm arbetsmiljö. Vi tror att personkemi och laganda är avgörande för att både lyckas och trivas i rollen.
Som person är du utåtriktad och driven av att leverera god service. Du är trygg i att ta ansvar och arbeta strukturerat, samtidigt som du är en lagspelare som gärna samarbetar. Noggrannhet och intresse för administration är viktigt då rollen innefattar regelverk och uthyrningsprocesser som kräver precision.
Tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen, särskilt inom uthyrning, är meriterande. Även grundläggande kunskaper inom hyresjuridik ses som en fördel.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid både relevant erfarenhet och personlig lämplighet - särskilt din förmåga att skapa goda relationer och bidra till ett nära samarbete i gruppen.
Start: Omgående, senast den 6 oktober
Omfattning: Heltid, vikariat tom 2026-06-22, med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag. Arbetstiderna kan variera något mellan veckodagarna
Placering: Olskrokstorget, Göteborg
Om PerformIQ
PerformIQ är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Fast lön
