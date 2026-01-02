Uthyrare med säljdriv och digitalt fokus till AB TrelleborgsHem
2026-01-02
Uthyrare med säljdriv och digitalt fokus!
AB TrelleborgsHem skapar trygga och attraktiva bostäder i Trelleborg där människor vill bo kvar. Vi kombinerar samhällsansvar med affärsmässighet och lokalt engagemang, och vi söker nu en uthyrare med säljdriv, initiativförmåga och kompetens inom sociala medier som vill göra skillnad.
Som uthyrare ansvarar du för hela uthyrningsprocessen - från första
kontakt till inflyttning. Du arbetar operativt och strategiskt för att våra bostäder är rätt marknadsförda och uthyrda i rätt tid. Du bidrar med idéer, nya arbetssätt och kreativa lösningar för att stärka kundnöjdhet och TrelleborgsHems varumärke.
Vem är du?
Du är resultatinriktad, säljdriven, initiativtagande och digitalt kompetent. Du trivs i kundmöten och ser möjligheter där andra ser rutiner. Du har goda kunskaper i Officepaketet liksom en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, bildbehandling och att skriva, säljande texter ingår i rollen såväl som att administrera sociala medier. Kunskap i fastighetssystemet Vitec är meriterande och B-körkort är ett krav.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Ansvara för hela uthyrningsprocessen från uppsägning till inflyttning.
• Kontakt med befintliga och potentiella hyresgäster med fokus på sälj och service.
• Besiktningar samt visning av lägenheter.
• Beställa lägenhetsrenoveringar inom ramen för tillval och HLU.
• Samverka med kollegor för att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga bostadserbjudanden.
• In- och utlämning av nycklar.
• Marknadsföra bostäder och bolaget via Boplats Syd, TrelleborgsHems egna marknadssystem och sociala medier.
• Hantering av olovlig andrahandsuthyrning.
• Bemanna Bobutik och telefonväxel.
• Kvälls- och helgjobb kan förekomma.
• Bidra med idéer och förslag på nya arbetssätt, och marknadsinsatser.
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så inkom med din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 29/1 via e-post till jobb@trelleborgshem.se
Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om oss på www.trelleborgshem.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: jobb@trelleborgshem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Trelleborgshem
Kapellgatan 18 (visa karta
231 45 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TrelleborgsHem, AB Jobbnummer
