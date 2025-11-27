Uthyrare med helhetsansvar - med möjlighet att påverka bostadsresan
2025-11-27
Vill du arbeta brett med hela uthyrningsprocessen - i ett bolag där ditt engagemang verkligen gör skillnad?
Hos oss har du ett helhetsansvar för vår uthyrning. Det innebär att ditt uppdrag inte enbart handlar om att möta hyresgäster - du driver hela processen och bidrar med idéer som gör vår uthyrning ännu bättre.
Vi är mitt i en spännande utveckling mot ett mer digitalt arbetssätt - samtidigt som vi värnar om den personliga kontakten med våra hyresgäster.
I den här rollen blir du en nyckelperson som bidrar till att driva utvecklingen framåt i ett engagerat bolag. Tillsammans vill vi arbeta med att förbättra våra processer och höja servicenivån - med vårt framtida sätt att arbeta med uthyrning.
Om oss
Wermlands Invest är ett familjeägt och långsiktigt fastighetsbolag med stark lokal närvaro i Karlstad. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med målet att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden.
Med korta beslutsvägar, ett öppet klimat och genuint engagemang har vi byggt en kultur där idéer får ta plats och människor får växa.
Våra kärnvärden:
Långsiktighet - Professionalitet - Omtanke
Din roll hos oss
Som uthyrare är du vår självklara kontaktpunkt för hyresgästen.
Det innebär att du:
Ansvarar för hela uthyrningsprocessen - från första kontakt och visning till kontraktsskrivning, vidare till en smidig inflyttning med onboarding och avslutningsvis besiktning och avslut vid avflyttning.
Hanterar kunddialogen via telefon, mejl, digitala system och reception, säkerställer tydlig och korrekt information och hanterar både serviceärenden och bosociala frågor.
Genomför kreditbedömningar i samband med uthyrning, inklusive kreditupplysningar, depositioner och borgensåtaganden.
Bidrar i arbetet med hyresaviseringar och uppföljning av betalningar med stöd av ekonomiavdelningen och ansvarar för ärenden som rör inkasso och avhysning.
Arbetar med kundvård såsom trivselinsatser, kundaktiviteter och löpande dialog med hyresgästerna.
Bidrar med underlag inför förhandling av nya hyresnivåer, administrerar fastställda hyror och agerar kontaktperson mot Fastighetsägarna.
Bidrar till utveckling och digitalisering av uthyrningsprocessen och interna arbetsflöden.
Kort sagt: du är den som ser till att varje uthyrning sker tryggt, korrekt och med hög kvalitet - för både hyresgäst och verksamhet.
Vi söker Dig som
Har eftergymnasial utbildning inom fastighet, ekonomi, juridik eller motsvarande erfarenhet.
Har arbetat med bostadsuthyrning, fastighetsförvaltning eller andra liknande arbetsuppgifter, exempelvis kommersiell uthyrning eller fastighetsadministration. Erfarenhet från kundservice är meriterande.
Har utvecklade administrativa färdigheter med vana att hantera avtal och systemregistrering på ett strukturerat och korrekt sätt. Erfarenhet av Vitec är meriterande.
Har förståelse för hyresjuridik och kontraktshantering.
Är trygg i ekonomiska processer som fakturering och kreditbedömning.
Personligen är du noggrann, lösningsorienterad och kommunikativ - med fingertoppskänsla för människor och trygg i både serviceinriktade och mer krävande samtal med hyresgäster.
Vi erbjuder
Hos oss får du både ansvar och utveckling. Du får vara med och forma hur vi arbetar framåt - i ett entreprenörsdrivet bolag där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort.
Vi erbjuder frukost varje morgon för en bra start på dagen, friskvårdsbidrag och återkommande gemensam träning, samt sociala aktiviteter som stärker lagkänslan i vårt varma och engagerade team. Vår arbetsplats präglas av trivsel, hållbarhet och kontinuerlig utveckling - både för dig som medarbetare och för bolaget.
Här får du med andra ord både ansvar, påverkan och arbetsglädje - i ett bolag med hjärta för både människor och fastigheter, där du dessutom bidrar aktivt till Karlstads utveckling och en levande stad.
Praktisk information
Skicka in din ansökan med CV och några rader om dig själv och varför du tror att du passar för rollen. Ansökan skickar du till rekrytering@wermlandsinvest.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med provanställning som kan tillämpas. Placering i Karlstad vid vackra Klarälven och du rapporterar till Fastighetschef. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi går igenom ansökningar löpande - vänta inte för länge!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
