Uthyrare Inom Vattensport - Supkajak.se - Stockholm - Söder Mälarstrand 250
Supkajak Sweden AB / Butikssäljarjobb / Västervik Visa alla butikssäljarjobb i Västervik
2026-07-15
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Nu söker vi dig som vill jobba med uthyrning av vattensport - sup & kajak - vid SUPKAJAK.SE i Stockholm (Söder Mälarstrand 250). Du kommer ta hand om våra kunder, hjälpa till med utrustningen och instruera hur och var de kan paddla med mera. Du kan även komma att arbeta med försäljning av vattensportutrustning samt annan extraförsäljning inte enbart inom vattensport.
Du måste inte vara en inbiten idrottspersonlighet, utan det är viktigare att du känner dig bekväm i sociala sammanhang och att möta nya människor ifrån olika länder och kulturer. Många av våra gäster är internationella vilket kommer ge dig möjlighet att använda dig av och utmana dina språkkunskaper.
Vi följer ett arbetsschema som är flexibelt beroende på bland annat vädret. Bra väder - oftast mycket att göra. Dåligt väder - dagen kan ställas in/inget jobb. Vi är alltid på plats när kunderna vill paddla, vilket oftast är när vädret är soligt och fint !
För dig som har goda kunskaper inom paddling kan det även bli aktuellt att under sommaren både få hålla i guidade turer och kurser i Stand Up Paddle Board och/eller Kajakpaddling samt arbeta med försäljning av vattensportutrustning såväl som annan försäljning.
Har du frågor? Hör av dig till oss via telefon/whatsapp 0769 - 09 03 81
OBSERVERA! DU KOMMER ARBETA VID VÅR UTHYRNING I STOCKHOLM PÅ SÖDER MÄLARSTRAND 250. EJ I VÄSTERVIK.
Då verksamheten växer snabbt kan arbetsuppgifterna komma att breddas till fler områden än själva vattensporten.
Vi rekryterar löpande och emotser din ansökan till staff@supkajak.se
ELLER (gärna) via WHATSAPP +46 769 09 03 81
SUPKAJAK.SE
STOCKHOLM - SÖDER MÄLARSTRAND 250 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Whatsapp: +46 769 09 03 81
E-post: staff@supkajak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SUPKAJAK STOCKHOLM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Supkajak Sweden AB
(org.nr 559297-9735) Jobbnummer
10002996