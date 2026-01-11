Utforska den spännande världen av lärande och lek som vikarie i förskolan!
Gagnefs Kommun / Barnskötarjobb / Gagnef Visa alla barnskötarjobb i Gagnef
2026-01-11
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Utforska den spännande världen av lärande och lek som vikarie inom förskolan!
Nu söker vi timvikarier som vill arbeta på våra kommunala förskolor i Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd, Bäsna, Djurås, Djurmo och Gagnef.
Upplev en utmanande och rolig resa till personlig utveckling. Att arbeta som vikarie inom förskolan är ett stimulerande och utvecklande arbete. Du kommer vara en del av det dagliga arbetet där du möter barn, vårdnadshavare och kollegor.
Du bör trivas med ett flexibelt arbetssätt då du med kort varsel kan bli inbokad på våra verksamheter för att ersätta ordinarie personal. Du kommer att arbeta via Bemanningscentrum och behöver kontinuerligt lägga tillgänglighet i bokningssystemet SwedeTime för att visa när du kan arbeta. Därefter får du dina bokningar med information via sms.
Arbetsuppgifter
I förskolan arbetar du med barngrupper i åldrarna 1-5. Tillsammans med ordinarie personal medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö för varje barn och för hela barngruppen. Vi möter de nyfikna, kreativa och kompetenta barnen, som vidgar sin värld från hemmet till en social samvaro med andra barn.
Förskolans pedagogiska verksamhet vilar på följande fundament:
• Glädje
• Motivation
• Positiv bekräftelse
• Reflektion
• Respekt
• Samspel
Kvalifikationer
Du har lätt att skapa goda kontakter med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du vill bidra till att skapa en lustfylld pedagogisk miljö för lek, undervisning, utveckling och lärande.
Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med barn samt ha en god samarbetsförmåga och skapa bra relationer till barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Eftersom arbetet är omväxlande och kan ske på olika arbetsplatser är du trygg i dig själv och kan ställa om och anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för arbetet.
Du behöver vara minst 18 år samt ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• relevant utbildning för yrket
• relevant erfarenhet av yrket
• annan arbetslivserfarenhet
Villkor
Intermittent behovsanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och urval sker löpande. För att få arbeta som timvikarie inom skola och förskola ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret, enligt skollagen, innan anställning. Utdrag ur belastningsregistret beställer du enkelt från polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Publiceringsdatum2026-01-11Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Bemanningscentrum 0241-15232 Jobbnummer
9677147