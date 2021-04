Utföra helrekond alternativt ut och insida tvätt på bilar. Städn - Berglunds Trafikskola Eftr. AB - Servicepersonaljobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Berglunds Trafikskola Eftr. AB

Berglunds Trafikskola Eftr. AB / Servicepersonaljobb / Kalmar2021-04-21Vi har stort behov av en person som kan ta hand om våra fordon till exempel utföra helrekond, samt tvätt fordonen. Även städning av trafikskolans lokaler.Arbetet är självständigt och varierande och du förväntas periodvis kunna hantera hög arbetsbelastning. Vi ser även att du är en duktig lagspelare som bidrar till att skapa en trygg miljö där du samarbetar med övrig personal.Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av bilrekond samt städning.Anställningen omfattar till en början 70% av arbetstid som möjligtvis kan övergå till 100%.Vi tar endast emot ansökningar via mejl. Din ansökan som inkluderar ditt CV skickas till in till petar@berglundstrafikskola.se 2021-04-21Sista dag att ansöka är 2021-05-10Berglunds Trafikskola Eftr. ABSÖDRA VALLGATAN 939231 KALMAR5709069