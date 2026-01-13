Utesäljare till vårt kontor i Huskvarna
Jeld-Wen Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att bygga starka kundrelationer och driva försäljning på en växande marknad? Då är detta rollen för dig! Vi på JELD-WEN, en av världens ledande tillverkare av dörrar och fönster, söker nu en engagerad Utesäljare som vill vara med och stärka vår position i Norden.
Om rollen
Som Utesäljare blir du en nyckelperson i vårt säljteam. Du ansvarar för att utveckla och vårda relationer med befintliga kunder inom regionen Östergötland och Småland. Rollen innebär ett stort eget ansvar för budget, offertuppföljning och att säkerställa lönsamhet och kundnöjdhet. Du kommer att arbeta nära våra kunder för att förstå deras behov och erbjuda lösningar som skapar värde, alltid med målet att stärka JELD-WENs varumärke och marknadsandel.
Detta är en tjänst för dig som trivs med att vara ute på fältet. Du kommer att resa mycket i tjänsten och ha regelbunden kontakt med kunder, samtidigt som du har flexibilitet att arbeta hemifrån. Minst en gång i månaden träffas vi på kontoret i Huskvarna för att stämma av och utveckla arbetet tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven och strukturerad person med förmåga att skapa långsiktiga relationer. Du har en positiv och professionell attityd, är van att prioritera och arbeta självständigt. Du har en god förhandlingsvana, god kommunikationsförmåga och känsla för affärer då detta är egenskaper som gör dig framgångsrik i rollen.
Har du erfarenhet av försäljning inom byggbranschen är det ett stort plus. Kunskap i CRM-system som Salesforce och förståelse för ritningar är meriterande, liksom goda kunskaper i Office-paketet.
Krav för rollen
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom försäljning
Flytande svenska och engelska
Boende inom cirka 5 mil från Jönköping
Hos oss får du chansen att arbeta i ett internationellt företag med starka varumärken och engagerade kollegor. Vi erbjuder en roll där du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas och där ditt arbete gör skillnad.
Din ansökan
Skicka in din ansökan redan nu då vi intervjuar löpande! Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För mer information om rollen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Business Partner Emma Elofsgård, eelofsgard@jeldwen.com
eller rekryterande chef Patrick Blomberg, pblomberg@jeldwen.com
Observera att vi inte tar emot CV:n från rekryterings- eller bemanningsföretag om vi inte särskilt har begärt det.
JELD-WEN är en arbetsgivare som tillämpar principen om lika möjligheter och diskriminerar inte någon arbetssökande eller anställd på grund av ras, hudfärg, religiös övertygelse, kön, ålder, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionsnedsättning eller någon annan klassificering som skyddas enligt gällande diskrimineringslagar.
