Utesäljare till Swedol - Bli en nyckelspelare i proffsens team!
Northern Skill AB / Säljarjobb / Haparanda Visa alla säljarjobb i Haparanda
2025-12-10
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Haparanda
, Kalix
, Luleå
, Boden
, Piteå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med professionella kunder inom bygg, industri och entreprenad? Som utesäljare hos Swedol får du en nyckelroll där du aktivt bearbetar både nya och befintliga kunder, identifierar affärsmöjligheter och bygger långsiktiga relationer. Du ansvarar för hela säljprocessen - från mötesbokning och behovsanalys till offert, förhandling och affärsavslut. Rollen innebär stor frihet, eget ansvar och möjligheten att påverka din egen och företagets utvecklingOm företaget
Swedol är en del av Alligo - en ledande aktör inom försäljning av kläder, verktyg, olja och konceptlösningar till proffs. Vi arbetar nära våra kunder och leverantörer och sätter alltid kundens behov i centrum. Vår företagskultur präglas av engagemang, samarbete och kompetens. Din roll :
Som utesäljare ansvarar du för att skapa och utveckla lönsam försäljning i din region. Du planerar och dokumenterar mål och handlingsplaner för dina kunder, etablerar och fördjupar relationer, identifierar behov och presenterar lösningar. Du driver kampanjer, hanterar reklamationer och samordnar resurser vid behov. Du dokumenterar allt i CRM-system och återför kundernas synpunkter till bolaget. Rollen innebär även att du samarbetar med innesäljare, produktchefer och butiker för att säkerställa framgång mot alla kundtyper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säljplanering och målsättning för nya och befintliga kunder.
Aktiv kundbearbetning och relationsbyggande.
Identifiera affärsmöjligheter och presentera lösningar
Offerera, förhandla och teckna avtal
Stödja kunder vid införande och utveckling av sortiment
Driva kampanjer och hantera reklamationer
Samarbeta med kollegor inom regionen och bolaget
Vem tror vi att du är?
Du har 4-7 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna med eget kundansvar och säljbudget. Du är försäljningsdriven, serviceinriktad och relationsskapande. Du är initiativtagande, kommunikativ och ansvarstagande, med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har relevant produktkunskap, god förhandlingsförmåga och erfarenhet av att arbeta i affärssystem och Office-paketet. B-körkort är ett krav. Varför Swedol?
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av ett engagerat team där vi har roligt tillsammans och stöttar varandra. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till kompetensutveckling. Ansökan Vi som hjälper Swedol i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Kontakt
Linus Ridderlind linus@northernskill.se 0725004842 Jobbnummer
9638471