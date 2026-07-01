Utesäljare till Hoberg & Driesch Sweden AB i Norra Sverige
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Örnsköldsvik Visa alla säljarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du en driven och självgående säljare som trivs ute på fältet och motiveras av att skapa långsiktiga affärer?
Vill du arbeta i en fri roll där du får bygga relationer och vara med och utveckla våra affärer i norra Sverige? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en utesäljare till Hoberg & Driesch Sweden AB, ett väletablerat bolag med stark position på marknaden. Rollen innebär ansvar för norra Sverige där du arbetar med främst nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder inom flera olika branscher och verksamheter.
I rollen arbetar du självständigt med stor frihet under ansvar. Du utgår initialt hemifrån och planerar själv dina kundbesök, resor och aktiviteter.
Du kommer bland annat att:
Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga affärer
Planera och genomföra kundbesök inom ditt distrikt
Bygga långsiktiga relationer med kunder inom flera olika segment
Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och hitta rätt lösningar
Driva och utveckla ditt distrikt långsiktigt
Tjänsten innebär resor och i vissa fall övernattningar som en naturlig del av arbetet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är självgående, driven och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. För att lyckas i rollen tror vi att du är social, relationsskapande och har förmågan att skapa förtroende ute hos kund.
Du motiveras av försäljning och tycker om att arbeta långsiktigt med kunder och affärer. Har du dessutom erfarenhet av uppsökande försäljning och stålrörsbranschen ser vi det som starkt meriterande.
Vi tror även att du:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna fältförsäljning
Trivs med självständigt arbete och resande
Är strukturerad och har ett starkt självledarskap
Är prestigelös, nyfiken och har ett ödmjukt förhållningssätt
Har B-körkort
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Bransch- eller teknisk erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och rätt inställning.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist på: 070 28 47 749 alternativt lydia.kvist@studentconsulting.com
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan till Hoberg & Driesch Sweden AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Verkstadsgatan 10 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9987193