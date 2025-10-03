Utesäljare till Fastighetssegmentet - Ahlsell region Sydost
Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2025-10-03
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahlsell Sverige AB i Värnamo
, Gislaved
, Sävsjö
, Växjö
, Nässjö
eller i hela Sverige
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om rollen:
Som utesäljare ansvarar du för att driva försäljning, skapa nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer. Du arbetar självständigt, identifierar nya kunder och utvecklar befintliga samarbeten. Rollen innebär nära samarbete med övriga kollegor på Ahlsell. Tjänstens försäljningsområde är sydvästra delen i Småland. Möjlig placeringsort är Gislaved, Värnamo eller Ljungby.
Vi söker dig som:
• Har god förmåga att bygga förtroende
• Har en positiv inställning till det du tar dig för
• Bygger starka relationer, både med kund, kollegor och leverantörer
• Är självgående, målinriktad och engagerad
• Förstår våra kunders behov
• Har bred allmänkunskap om tekniska produkter/lösningar inom fastighetssektorn
• Innehar B-körkort
Därför ska du välja Ahlsell:
Vi erbjuder mer än produkter - vi skapar värde genom logistiklösningar och tjänster. Hos oss får du vara del av Sveriges största säljorganisation med stark teamkänsla, öppen kultur och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till Ahlsell - vi gör det enklare att vara proffs.
Sista dag att ansöka är den 2025-10-19
Skicka in din ansökan fortast möjligt då vi arbetar med löpande urval. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), http://www.ahlsell.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regional Försäljningschef Fastighet Sydost
Erik Bergman erik.bergman@ahlsell.se erik.bergman@ahlsell.se Jobbnummer
9538430