Utesäljare som bygger affärer Järn AB Södertorg / Snicken

Järnab Södertorg / Säljarjobb / Gotland
2025-08-07


Gillar du göra affärer ute hos kund och att skapa och vårda relationer? Vi söker en utesäljare som hjälper våra proffskunder att lyckas. Du får kunders projekt att rulla - med hela vår produktportfölj som erbjudande.

Din vardag
Besöka proffskunder där de är - på bygget, kontoret eller via telefon/mejl.
Sälja hela vårt sortiment utifrån kundens behov och skapa långsiktiga samarbeten.
Driva hela säljprocessen: prospektering, offerter, order och uppföljning.
Jobba nära våra innesäljare, butiksäljare och leverantörer.


Vem är du?
Relationsskapande säljare med bra förhandlings- och avslutsförmåga.
Har mycket driv och gillar att vara ute på fältet.
Ordningsam, positiv och lösningsorienterad.
Prestigelös lagspelare som tar egna initiativ.
Erfarenhet av B2B-försäljning
Branschvana inom bygg/bygghandel/järnhandel är ett plus.


Därför trivs du hos oss
Starkt säljteam med korta beslutsvägar i ett stabilt familjeföretag.
Kreativ miljö, utvecklingsmöjligheter och schyssta villkor (kollektivavtal).



Publiceringsdatum
2025-08-07

Om företaget
Vi är familjeägda Järn AB Södertorg. Med vår järnhandel och tre Snicken-bygghandelsbutiker strävar vi att erbjuda ett heltäckande produktsortiment - från husgrunden till skorstenspipan - och allt där emellan. Vi välkomnar idéer som tar oss och våra kunder framåt. Vi bygger Gotland.

Praktiskt
Företag: Järn AB Södertorg Placering: Snicken Visby Tillträde: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Järnab Södertorg (org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30 (visa karta)
621 21  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Snicken Visby

Kontakt
Platschef Snicken Visby
Linus Olofsson
0498-656521

Jobbnummer
9449085

