Utesäljare som bygger affärer Järn AB Södertorg / Snicken
Järnab Södertorg / Säljarjobb / Gotland Visa alla säljarjobb i Gotland
2025-08-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järnab Södertorg i Gotland
Gillar du göra affärer ute hos kund och att skapa och vårda relationer? Vi söker en utesäljare som hjälper våra proffskunder att lyckas. Du får kunders projekt att rulla - med hela vår produktportfölj som erbjudande.
Din vardag
Besöka proffskunder där de är - på bygget, kontoret eller via telefon/mejl.
Sälja hela vårt sortiment utifrån kundens behov och skapa långsiktiga samarbeten.
Driva hela säljprocessen: prospektering, offerter, order och uppföljning.
Jobba nära våra innesäljare, butiksäljare och leverantörer.
Vem är du?
Relationsskapande säljare med bra förhandlings- och avslutsförmåga.
Har mycket driv och gillar att vara ute på fältet.
Ordningsam, positiv och lösningsorienterad.
Prestigelös lagspelare som tar egna initiativ.
Erfarenhet av B2B-försäljning
Branschvana inom bygg/bygghandel/järnhandel är ett plus.
Därför trivs du hos oss
Starkt säljteam med korta beslutsvägar i ett stabilt familjeföretag.
Kreativ miljö, utvecklingsmöjligheter och schyssta villkor (kollektivavtal). Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Vi är familjeägda Järn AB Södertorg. Med vår järnhandel och tre Snicken-bygghandelsbutiker strävar vi att erbjuda ett heltäckande produktsortiment - från husgrunden till skorstenspipan - och allt där emellan. Vi välkomnar idéer som tar oss och våra kunder framåt. Vi bygger Gotland.
Praktiskt
Företag: Järn AB Södertorg Placering: Snicken Visby Tillträde: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnab Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30 (visa karta
)
621 21 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Snicken Visby Kontakt
Platschef Snicken Visby
Linus Olofsson 0498-656521 Jobbnummer
9449085