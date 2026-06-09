Utesäljare Projekt hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.
🚀 Om företaget
Byggbeslag är ett väletablerat bolag med rötter från 1957 och en stark position inom bygg‐ och fastighetssektorn. Koncernen omsätter cirka 800 MSEK, har omkring 300 anställda och finns representerad på 16 orter runt om i Sverige. Verksamheten ägs av det privatägda investmentbolaget O.F. Ahlmark & Co Eftr AB.
Byggbeslag är organiserat i två affärsområden: Materialförsörjning till bland annat bygg- & fastighetsbranschen samt Lås & Säkerhet. Inom affärsområdet Lås & Säkerhet arbetar bolaget med funktionslösningar kopplade till dörrmiljöer, lås, beslag, passersystem, larm och CCTV – ofta som en integrerad del av större byggprojekt.
💼 Arbetsuppgifter
I rollen som Utesäljare arbetar du inom affärsområdet Lås & Säkerhet och ansvarar för försäljning mot bygg‐ och entreprenadprojekt. Du arbetar nära byggentreprenörer och deras organisationer, exempelvis inköpare, entreprenadingenjörer, platschefer och arbetsledare.
Arbetet består till stor del av relationsbyggande mot både befintliga och nya kunder, där du följer projekt över tid och driver affärer från tidigt skede till avslut. Försäljningen omfattar bland annat installationsprojekt där Byggbeslag ansvarar för projektering, leverans och installation. Säljcyklerna är ofta långa och kräver struktur, affärsförståelse och uthållighet.
Du arbetar med offerter och avtal i nära samarbete med projektörer och produktion samt är delaktig i budget‐, prognos‐ och strategiarbete. Rollen innebär regelbundna kundbesök och du har tillgång till tjänstebil. En stor del av tiden spenderar du ute hos kund för att förstå deras behov och presentera behovsanpassade lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundbesök och proaktiv bearbetning av nya och befintliga kunder
Identifiera affärsmöjligheter och följa bygg‐ och entreprenadprojekt över tid
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Offert‐, anbuds‐ och avtalsarbete
Teknisk rådgivning kring lås‐ och säkerhetslösningar
Samarbete med projektörer, tekniker och produktion
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk förståelse och intresse
Meriterande med erfarenhet från byggentreprenad eller säkerhetsbranschen
God datorvana och administrativa färdigheter
Erfarenhet av försäljning är starkt meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är social, förtroendeingivande och trygg i kunddialogen. Du trivs i en utåtriktad roll där relationer byggs över tid och där affärer kräver tålamod, struktur och uppföljning. Du är organiserad, säljfokuserad och har en naturlig tävlingsinstinkt som driver dig att nå uppsatta mål.
Du vill utvecklas i en tekniskt komplex och affärsnära roll och med rätt inställning, nyfikenhet och ansvarstagande ser du detta som en möjlighet att bygga kompetens inom projektförsäljning och entreprenad.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Främst Malmö, alternativt kontoret i Halmstad Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856337-2044331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9955634