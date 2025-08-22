Utesäljare inom Mark & VA till väletablerad aktör!
2025-08-22
Vill du arbeta i en bransch där relationer, personlig service och affärer står i fokus? Vi söker en engagerad och affärsdriven utesäljare med erfarenhet inom VA eller anläggning, som vill vara med och bidra till ett mer hållbart byggande i Sverige!
I rollen som kundansvarig utesäljare arbetar du med försäljning av produkt- & tjänstelösningar inom Mark & VA och får ett direkt affärsansvar för ett antal både små och större kunder inom regionen. Du kommer att ha en fri roll där strategisk planering och proaktivt säljarbete på fält är nyckeln för att kunna utveckla verksamhetens prioriterade kunder. Du utgår från en redan stark och etablerad kundbas, men uppsökande nykundsbearbetning ingår också i din roll. Våra utesäljare arbetar mot uppsatta mål som följer upp och utvecklar såväl kunder som avtal och du har det strategiska ansvaret för kundbearbetning och försäljning.
Tillsammans med innesäljarna samarbetar ni för att leverera den bästa och effektivaste lösningen till kunderna, där du blir en del av ett starkt sammansvetsat team som är specialiserat på VA-produkter. Att göra det lilla extra för våra kunder ligger naturligt för oss och tillsammans utvecklar vi affären i takt med vår snabba tillväxt.
Placeringsort: Tjänsten utgår från Umeå och sträcker sig inom ett distrikt som främst innefattar Västerbotten och dagsresor.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet från anläggnings-/VA-branschen och stort tekniskt kunnande inom VA. Som person har du en stark vilja att prestera och självklart brinner du för att göra affärer och utveckla dem samt att utmana dig själv och van att jobba i högt tempo. Du är van vid att själv planera och genomföra dina kundaktiviteter och lägger en strategi för detta som du ser till att leverera. Du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt för att knyta nya kontakter då arbetet innebär aktiv bearbetning och utveckling av många kund- och leverantörsrelationer, där kunderna är i första hand är VA-entreprenörer och kommuner.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• God produktkännedom inom VA-braschen.
• B-körkort.
• Dator- och systemvana.
Lokalkännedom och kontakter i branschen samt tidigare ansvar för kundrelationer i en regional roll är meriterande.
Dina personliga egenskaper:
• Målmedveten och handlingskraftig, du är driven och självgående.
• Serviceinriktad och har ett stort kundfokus.
• Uppskattar högt tempo och är en lagspelare.
• Har en god kommunikativ förmåga.
• Har lätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt.
Hos oss får du möjlighet att kombinera tryggheten i ett större företag med den entreprenörsanda som finns lokalt i teamet. Vi är stolta över vår positiva arbetsmiljö och det engagemang våra medarbetare visar varje dag. Du blir en del av en organisation som sätter hållbarhet, säkerhet och arbetsglädje högt. Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa?
Ansök eller tipsa oss redan idag! Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på 070-25 44 637 eller elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat. Vi ser fram emot att träffa dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
