Utesäljare Heltid Stockholm (Östermalm) Start omgående Bokade möten
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu utesäljare till vårt team i Stockholm (Östermalm).
Detta är en roll för dig som vill arbeta med kundmöten och utvecklas inom försäljning i en strukturerad och seriös organisation.
Som utesäljare hos oss arbetar du inte med kalla kontakter - du åker ut på färdigbokade, relevanta och mycket varma kundmöten som bokas av vårt interna team av mötesbokare.
Det innebär att du kan fokusera fullt ut på kunddialogen, behovsanalys och att presentera rätt lösning - istället för att själv behöva hitta kunder.
Du utgår från vårt kontor på Östermalm och planerar dina dagar utifrån de möten som är bokade åt dig.
Om organisationen:
Du blir en del av ett bolag som drivs av en ledning med över 30 års samlad erfarenhet inom försäljning.
Vi arbetar strukturerat med tydliga processer, daglig uppföljning och kontinuerlig coachning.
Målet är att du ska få rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas i din roll över tid.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Åka ut på bokade kundmöten
Genomföra behovsanalys
Presentera företagets tjänster
Hjälpa kunden att fatta ett beslut
Följa upp dina resultat tillsammans med teamet
Så ser en vanlig arbetsdag ut:
Du startar dagen på kontoret där du går igenom dagens möten och planering.
Därefter åker du ut på dina bokade kundbesök.
Mellan möten har du kontakt med teamet och får stöd vid behov.
Dagen avslutas med uppföljning och planering inför nästa dag.
Vi söker dig som:
Vill arbeta med kundkontakt och försäljning
Är social och förtroendeingivande
Har en vilja att utvecklas och lära dig
Är ansvarstagande och strukturerad
Kan arbeta heltid
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lägger större vikt vid din inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
Provision utan tak
Färdigbokade, varma kundmöten
Utbildning från start
Daglig coachning och stöd
En tydlig struktur och arbetsprocess
Möjlighet att utvecklas vidare inom företagetÖvrig information
Ort: Stockholm (Östermalm)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: rekrytering@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://www.hktak.se
111 22 STOCKHOLM
HK Entreprenad Jobbnummer
9806253