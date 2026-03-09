Utesäljare / Fältsäljare till HK Entreprenad
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
HK Entreprenad växer och söker nu utesäljare som vill arbeta med försäljning och kundbesök hos villaägare.
Som utesäljare träffar du kunder på förbokade möten och hjälper dem att se över behovet av renovering av tak eller fasad.
Du behöver inte vara expert inom bygg - vi utbildar dig.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som utesäljare kommer du att:
Åka på kundmöten som bokats av vårt bokningsteam
Göra enklare besiktningar av tak och fasad
Presentera lösningar och offert till kunden
Föra dialog med kunden fram till affär
Arbetet innebär att du rör dig mycket ute hos kunder.
Vi erbjuder
Intern utbildning
Stöd från bokningsteam som bokar möten
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Fast ersättning + provision
Arbete i ett växande företagKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Tycker om att träffa människor
Är ansvarstagande och driven
Har god svenska i tal
Erfarenhet av försäljning eller bygg är meriterande men inget krav.Om företaget
HK Entreprenad arbetar med renovering av tak och fasader för villaägare och bostadsrättsföreningar.
Företaget växer och söker därför fler medarbetare som vill vara med på resan.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://www.hktak.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9786356