Utesäljare/b2b-Säljare Till Livsmedelsbranschen I Skåne Med Omnejd
Foodia Global AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-09
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Sedan 1991 har vår affärsidé varit att leverera mat och dryck från alla världens hörn till konkurrenskraftiga priser utav välkända varumärken.
Med genuin kunskap om våra produkter och direkta kontakter med producenter runt om i världen har Foodia Global AB lyckats bli den ledande distributören av orientaliska livsmedelsprodukter i Skandinavien.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kundsupport och/eller försäljning. Vi ser att du är serviceinriktad person som har lätt för att ta kontakt med människor och skapa förtroende.
Tjänsten innebär att du kommer att vara en del av ett försäljningsteam som reser runt i Sverige under vardagar för att bemöta kunder.
Viktigt för tjänsten är flytande svenska i tal och skrift, erfarenhet från försäljning, erfarenhet av att jobba i grupp, krav på resande i jobbet och körkort B.
Som person behöver du vara noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad, driven och målfokuserad, lagspelare.
Nu söker vi dig som vill jobba med långsiktig strategisk försäljning till företag med fokus på livsmedelsbutiker/kedjor.
Som säljare på Foodia Global AB är du ansvarig för att både utveckla och maximera försäljningen av våra olika produkter till kunder. Arbetet består av en kontinuerlig kontakt med våra kunder i syfte att utveckla våra affärer. Den dagliga kontakten sker via kundbesök, mail och telefon.
Hos oss har du goda framtidsutsikter, vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter till att utvecklas.
Maila din ansökan till: ayman@foodiaglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: ayman@foodiaglobal.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare i Skåne". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodia Global AB
(org.nr 556647-9589)
Mejerigatan 1 (visa karta
)
412 48 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ayman Abdulfattah ayman@foodiaglobal.com 0703228492 Jobbnummer
9955074