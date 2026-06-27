Utesäljare - Mellersta och Norra Sverige
Headwear Scandinavia AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Headwear Scandinavia tillhör en av produktmedias mest framgångsrika aktörer inom kepsar, mössor och merchandise. Vi har via attraktiv design och innovativa lösningar stärkt 1000-tals varumärken över hela Skandinavien. Nu växlar vi upp och söker en utesäljare som kan hjälpa verksamheten att ta nya steg på vår tillväxtresa som Skandinaviens största leverantör av huvudbonader.
Är du en lösningsfokuserad person som är på jakt efter ett jobb där du får utveckla ditt intresse för försäljning och affärsutveckling?
Vi söker just nu en proaktiv företagssäljare, som vill mycket och har ett härligt driv och ger det där lilla extra till våra kunder. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och du kommer att ha stor frihet i ditt dagliga arbete. Låter det intressant? Sök tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2026-06-27Om tjänsten
Vi vill att vår nya stjärna ska ge rätt känsla till kund, där du tillsammans med övriga organisationen ser till att driva vår försäljning framåt. Som utesäljare på Headwear erbjuds du ett omväxlande arbete där du, som en del i ett säljteam, ansvarar för försäljningen av våra produkter och tjänster. Genom en hög kundnärvaro och ett serviceinriktat mindset kommer du ansvara för att identifiera, verifiera, paketera och slutligen sälja in framtidens erbjudande till våra kunder.
Som utesäljare kommer du att bearbeta Mellersta och norra Sverige, men det kan också bli aktuellt med andra distrikt och/eller att besöka kunder i Norge och Danmark. Ditt arbete kommer bestå av dels relationsbyggande försäljning och att utveckla affärerna med befintliga kunder, men även med nykundsbearbetning. Detta är en tjänst för dig som trivs att vara ute på fältet, som har ett genuint intresse av att göra affärer, triggas av utmaningar och att arbeta mot högt uppsatta mål.
I den här rollen sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper som andas prestigelöshet, socialt kompetent, ansvarstagande och initiativtagande, men du är också en driven och produktiv person som trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi tror att du har ett entreprenöriellt sätt, är strukturerad, målmedveten och har en affärsmässig och kundorienterad approach med målsättningen att skapa högsta kundvärde. Vi verkar i en bransch som traditionellt varit mansdominerad och ser därför gärna kvinnliga sökande.Arbetsuppgifter
Ansvara för att boka och genomföra möten med befintliga och potentiella kunder genom telefon, digitala möten och fysiska besök
Proaktiv bearbetning av kunder för att skapa merförsäljning
Utveckla befintliga kundrelationer, men även nykundsbearbetning
Strukturerad och med en administrativ ådra (CRM-system finns)
Presentera och demonstrera våra produkter, samt förhandla om villkor och upprätta kontraktKvalifikationer
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl skrift
Har goda kunskaper i Microsoft Office
B-körkort och vilja att resa (ca 60-80 övernattningar/år)
Har höga mål och vill uppnå goda försäljningsresultat
Har ett stort driv och "skinn på näsan"
Är orädd för att ta kontakt med nya människor
Är en teamplayer med positiv inställning
Som ny på företaget kommer du få en gedigen introduktion för att känna dig trygg i din roll som utesäljare och få en större förståelse för produkternaOm företaget
Headwear Professionals härstammar från Australien och består av ett globalt nätverk av distributörer som via gemensamma kanaler samarbetat med samma fabrik sedan starten 1974.
Under 2009 etablerades bolaget på den skandinaviska marknaden vilket med en snabb expansion gjort bolaget till marknadsledande inom vårt segment. Under 2018 och 2019 fick företaget bland annat utmärkelser som DI-Gasell samt titeln Superföretag från Veckans affärer.
Vi har kollektivavtal och är anslutna till branschorganisationen PMA (Product Media Association). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: staffan@headwear.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Headwear Scandinavia AB
(org.nr 556868-8427)
Industrigatan 39 (visa karta
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212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982057