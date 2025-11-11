Utemontör inom bygg och konstruktion till Falun/Borlänge
2025-11-11
Som Plåtmontör kommer du att arbeta med exempelvis montering av plåttak, hängrännor och stuprör, plåtbeslag, fönster och dörrar.
Arbetet sker ute på någon av kundens projekt och arbetstiden är dagtid.
Tjänsten som Plåtmontör är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt och 6 månader framåt. Med chans till förlängning eller anställning direkt hos kund efter det.
Om dig
Vi söker dig som har körkort B samt tidigare erfarenhet ifrån plåtindustrin eller byggbranschen, alternativt relevant utbildning.
Plåtslagarutbildning är meriterande, men inget krav. Liftutbildning och/eller fallskyddsutbildning ses också som meriterande.
Vidare ser vi att du är noggrann, lösningsorienterad, initiativtagande och med en positiv inställning. Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som i grupp. Du är "händig" och van att hantera verktyg.
Viktigt är också att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Hans Hedback via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 alt. hans.hedback@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
