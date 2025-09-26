Utemiljöarbetare för vinterarbete i Nacka & Värmdö
2025-09-26
Utemiljöarbetare för höst och vinterjobb i Nacka & Värmdö
Trivs du med att arbeta utomhus och vill ha ett aktivt jobb under hösten och vintern? Vi söker nu en engagerad utemiljöarbetare som tillsammans med erfarna kollegor ska sköta och underhålla trädgårdar, fastigheter och utomhusområden i Nacka och Värmdö.
Tjänsten passar dig som gillar att arbeta praktiskt, är händig och trivs med att vara fysiskt aktiv.
Start: Enligt överenskommelse. Längd: Säsongsjobb höst/vinter. Arbetstid: Måndag-fredag, 07:00-16:00. Arbetsplats: Nacka/Värmdö.
ArbetsuppgifterSom utemiljöarbetare får du varierande uppdrag hos både privatpersoner och företag. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
• Beskärning av buskar och häckar. - Underhåll av gräsmattor och växter. - Hjälp vid plattsättning av dammar, altaner och trädäck. - Snöröjning och halkbekämpning. - Lövblåsning och lövupptagning. - Generellt underhåll av utemiljöer.
Uppdragen varierar i storlek och karaktär, och det förekommer tunga lyft. Service och kundbemötande är alltid i fokus.
Om dig:Du som person är mån om att ge kunder din allra bästa service och är bekväm i det personliga mötet med kunden. Du kan arbeta självständigt med att driva arbetet framåt. Du har god samarbetsförmåga, stöttar och hjälper kollegorna. Det är meriterande om du har vana från liknande arbete men inget krav. Tjänsten passar dig som trivs i en utomhusmiljö och aktivt arbete.
Kvalifikationer:Fullständig gymnasieutbildning. Flytande svenska i tal och skrift. Grundläggande kunskaper i engelska. Social och ansvarstagande. B-körkort och tillgång till egen bil.
Meriterande:Relevant yrkesutbildning inom trädgårdsskötsel eller bygg/el/VVS.
Utöver kraven lägger vi väldigt stor vikt i din personliga lämplighet.
Om oss:Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalitet och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.
Övrigt:Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Alexander Landholm alexander@bemannix.se Jobbnummer
9528400