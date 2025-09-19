Utbildningsutvecklare till ledande energibolag- skapa framtidens lärande!
Academic Work Sweden AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2025-09-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en stjärna på att skapa engagerande och pedagogiskt utbildningsmaterial? Är du strukturerad och analytisk?
Då kan detta vara rollen för dig! Vänta inte med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som utbildningsutvecklare kommer du att designa läroplaner och utbildningsmaterial som har anpassats efter behovet hos organisationen och de anställda. Tillsammans med en utbildningsledare ska du planera inför utbildningssessioner, workshops och andra utbildningsinsatser samt utveckla det digitala utbildningsmaterialet. Det gäller även att samla in feedback från deltagare för att kunna förbättra utbildningssessioner. Vi lägger stor vikt i att du ska kunna designa utbildningsmaterial som är såväl engagerande, pedagogiskt samt effektiv.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
• Designa läroplaner och utbildningsmaterial anpassade efter de specifika behoven
• Ansvarig för att skapa lämpliga klassrumsutbildningar digitalt eller på plats
• Utveckla digitalt utbildningsmaterial
• Assistera vid skapandet av ny arbetsprocessdokumentation som stöder inlärningen
• Planera utbildningssessioner, workshops och seminarier i samarbete med kollegor
• Samla in feedback från deltagare och använda den för att förbättra framtida utbildningssessioner
• Upprätthålla register över utbildningsaktiviteter, närvaro och resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst tre års erfarenhet av att arbeta med utbildning och utveckling, inklusive designa och genomföra utbildningsprogram
• Arbetat med digitala läroplattformar
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg och analyser
• Kan designa engagerande, pedagogiska och effektiva utbildningsmaterial
• Har en analytisk och strukturerad arbetsmetodik
• Är flytande inom svenska och mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande
• Vi ser gärna att du har design eller UX kompetens
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Analytisk
• Kreativ
Övrig information
• Start februari/mars 2026 till februari 2027
• Omfattning: 100%
• Placering: Hybrid, gärna med närhet till något av kontoren i Sverige (Malmö, Norrköping, Hässleholm, Kalmar, Halmstad eller Solna), helst i Malmöregionen
• Du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult ute hos vår kund
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9516401