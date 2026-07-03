Utbildningstjänst som Sjuksköterska eller Fysioterapeut
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-07-03
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Studerar du till sjuksköterska eller fysioterapeut och vill kombinera din utbildning med värdefull och relevant arbetslivserfarenhet? Hos Katrineholms kommun får du chansen att växa både som student och framtida medarbetare, redan innan du tar examen. Vi satsar på dig som vill utvecklas tillsammans med oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som utbildningstjänst i Katrineholms kommun blir du en viktig kugge i vår verksamhet, samtidigt som du fortsätter dina studier. Du får möjlighet att omsätta teori till praktik och utföra kvalificerade arbetsuppgifter, alltid med handledning från erfarna kollegor. Vi erbjuder max 15 timmar/vecka och anpassar din arbetstid efter dina studier.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på Sjuksköterska- eller Fysioterapeutprogrammet och går ditt sista år på utbildningen. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Som person trivs du i samarbetet med kollegor och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har förmågan att lyssna in, kommunicera och lösa konflikter eller samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att arbetar strukturerat, planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg och stabil person med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Vidare trivs du i en flexibel roll och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och bidrar med ett positivt, prestigelöst ochlösningsorienterat förhållningssätt.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333524/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef tf förvaltningschef
Susanna Kullman susanna.kullman@katrineholm.se 0150-576 68 Jobbnummer
9990492