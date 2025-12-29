Utbildningstjänst i Strålbehandling och Nuklearmedicin PET/DT, Sundsvall
2025-12-29
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Är du en legitimerad sjuksköterska med intresse för teknik, medicinsk bilddiagnostik och avancerad apparatur? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Strålbehandlingsavdelningen är en av onkologklinikens enheter och har bedrivit verksamhet sedan 2002. Avdelningen har 18 onkologisjukskötersketjänster och arbetar med två linjäracceleratorer, datortomograf, röntgensbehandlingsmaskin samt radiojodbehandlingar.
Nuklearmedicin i Sundsvall är en växande verksamhet där modern bild- och funktionsdiagnostik står i fokus. Under 2028 startar även PET/DT-verksamheten, vilket innebär nya möjligheter till avancerad diagnostik och utveckling.
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska som vill vidareutbilda sig och arbeta i en kombinationstjänst mellan strålbehandling och nuklearmedicin PET/DT. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och startar med utbildning inom strålbehandling via Lunds universitet V17.
Utbildningstjänst i Strålbehandling och Nuklearmedicin PET/DT, SundsvallPubliceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som färdig vidareutbildad sjuksköterska i teamet blir dina arbetsuppgifter:
Strålbehandling
Initialt arbete vid linjäracceleratorer
Efter inskolning: möjlighet till fördjupning inom andra delar av verksamheten
Nuklearmedicin PET/DT (från 2028)
Rotation till PET/DT när verksamheten startar
Möjlighet att vara med och bygga upp en ny, högspecialiserad diagnostisk funktion
Utbildningsupplägg
Som utbildningssjuksköterska får du genomgå:
1. Strålbehandlingsutbildning via Lunds universitet (distans, ca1 år)
I utbildningen ingår 10 veckors praktik som kan göras i Sundsvall eller vid annan strålbehandlingsklinik i landet. Efter avslutad utbildning erbjuds du en lång och strukturerad inskolning i alla system och rutiner på strålbehandlingen.
2. Kursen Bild- och funktionsmedicin, 7,5 hp via Örebro universitet
Kursen ger grundläggande kunskaper inom SPECT, PET, CT och MR, inklusive:
Medicinsk-teknisk apparatur
Radiofarmaka och kontrastmedel
Strålskydd, hygien och säkerhet
Tillämpad anatomi, fysiologi och patofysiologi
Indikationer, patientförberedelser och omhändertagande
Avvikelseidentifiering
Hantering av radiofarmaka
Kursen är ett krav för att arbeta inom nuklearmedicin och PET/DT.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roger Forsman +4660182776
9664677