Utbildningsspecialist inriktning utbildarledd kursverksamhet och pedagogik
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
Nu söker vi en utbildningsspecialist som vill vara med och driva arbetet med kompetenshöjande insatser och lärande i en komplex organisation, framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som utbildningsspecialist får du en central roll i att utveckla och stärka FMV:s kompetensförsörjning. Du arbetar nära verksamheten för att identifiera och analysera kompetensutvecklingsbehov liksom leverera, utveckla och följa upp utbildningslösningar.
Genom kontaktmannaskap för du dialog med verksamheten, både löpande och vid årlig behovsinventering, samt sammanställer utbildningsplaner. Du tar fram styrande och stödjande dokument, riktlinjer och metoder inom lärande och pedagogik för verksamheten, liksom leder och deltar i utvecklingsprojekt - och uppgifter inom utbildningscentrum.
Vidare stödjer du utbildare inom olika ämnesområden vid framtagande av utbildningsinnehåll och material såsom kursplan, lärandemål och kursinnehåll, fram till färdig utbildning samt agerar facilitator eller moderator vid utbildningstillfället. Du ansvarar också för att kvalitetssäkra, utvärdera och följa upp genomförda utbildarledda läraktiviteter.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom relevant område alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har en utbildning inom pedagogik, inriktning vuxnas lärande, på eftergymnasial nivå.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har några års erfarenhet av arbete där du har analyserat kompetensbehov och tagit fram utbildningslösningar, liksom att du har erfarenhet av att utforma utbildarledda kompetensutvecklingsinsatser i klassrum eller via digitala verktyg. Vidare har du aktuell och relevant erfarenhet av att självständigt bedriva utvecklingsarbete samt erfarenhet av att utforma kurser och program med blandade lärformer. Det är också nödvändigt att du har erfarenhet av att planera och genomföra formella och informella lärandeinsatser. Tjänsten ställer krav på god förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och facilitera workshops samt att du har erfarenhet av att utbilda andra och moderera olika kompetensutvecklingsinsatser.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du självgående, med god förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete. Vidare är du en person som ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och du tar initiativ, sätter igång aktivitet och uppnår resultat. Du har förmåga att se helheter och tar hänsyn till hela verksamheten i ditt agerande.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på HR- och kommunikationsstaben som ansvarar för att myndigheten har rätt kompetens och att kommunikationen både internt och externt stödjer verksamhetens mål. På Utbildningscentrum samlas hela FMV:s utbud inom kompetensutveckling och lärande.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida:
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta tf. enhetschef Lena Samuelsson via FMV:s växel: 08-782 4000 (semester 23/12-6/1). Kontakta rekryterare Anna Petersson på Anna.Petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
