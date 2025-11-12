Utbildningssjuksköterska till I 21, Östersund
Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår, I 21, återupprättades under 2022. Förbandet har verksamhet på tre orter; Sollefteå, Östersund och Härnösand, och ansvarar bland annat för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner och en militärbas.
Vi söker nu en Utbildningssjuksköterska med placering i Östersund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och genomföra föreläsningar, praktiska moment och tillämpade övningar vid våra olika sjukvårdsutbildningar samt under övningar i fält med övriga förbandet. Sjukvårdsutbildningarna omfattar allt ifrån grundläggande anatomi/fysiologi till uppfölning under förbandsövningar.
Du kommer ansvara för läkemedel och medicinteknisk utrustning samt stödja vid framtagning och uppdatering av rutiner. Du ska även säkerställa att förbandet praktiserar evidensbaserad hälso- och sjukvård i samband med övningar och insats kopplat till gällande lagstiftning.
Vissa delar av utbildningarna sker under fältmässiga förhållanden som ställer krav på den personliga färdigheten att ta hand om sig själv och sin utrustning. Det krävs av dig som person att vilja utvecklas såväl i teoretisk kunskap som materielkännedom och förståelse för den taktiska situationen.
Du förväntas också delta i och driva projekt inom eget arbetsområde. Då förbandet är mycket ungt i sin sjukvårdsfunktion kommer du, tillsammans med yrkesofficerare och soldater, vara med och ta fram norrlandsinfanteriets sjulvårdsförmåga som den kommer att se ut i framtiden.
KRAV
Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom akut/anestesi/IVA/ambulanssjukvård
• Minst två års yrkeserfarenhet inom din specialitet
• B-körkort
• Svensk medborgare
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
• Militär grundutbildning
Meriterande
• Pedagogisk erfarenhet
• Militär erfarenhet som sjukvårdare eller sjuksköterska
• Prehospital erfarenhet
• Kunskap om traumaomhändertagande motsvarande PHTLS, TCCC, BATLS, MTR-B
• Stridssjukvårdarinstruktör
• HI-TOS instruktör
• HLR-instruktör
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som vårdlärare krävs att du har god pedagogisk förmåga och att du kan arbeta självständigt samtidigt som du snabbt kan växla om för att ingå i en grupp. Som person är du driven och har en positiv människosyn, tycker om utmaningar och har god organisationsförmåga. Du är engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du tycker om att ta ansvar, kan ta för dig och du känner dig bekväm i att utbilda och tala inför grupp.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer att jobba i en liten arbetsgrupp på ett förband i uppbyggnadsfas.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning, civil befattning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Östersund
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Individuell lönesättning.
Arbetstider: 40 tim/v. Arbetstiderna kommer till största del vara förlagd dagtid men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma, exempelvis under övningsförhållanden. Arbetet kan innebära inrikes tjänseresor med övernattning. I tjänsten ingår tre timmars fysisk träning på arbetstid.
Upplysningar om befattningen
Översergeant Rikard Andersson, Chef Sjukvårdsplutonen, som nås via Försvarsmaktens växel på 063-55 90 00, 073-052 03 66
Upplysningar om rekryteringsprocessen: Magnus Pålsson, rekryteringskoordinator. 070-974 08 94
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
