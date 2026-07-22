Utbildningssamordnare till enheten för Personal och kompetens
Östersunds Kommun / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu en utbildningssamordnare till enheten för Personal och kompetens. Har du en sjuksköterskeutbildning och ett brinnande intresse för pedagogik, utveckling och kompetensförsörjning kan det här vara tjänsten för dig!
Enheten för Personal och kompetens ska ge stöd till Vård- och omsorgsförvaltningens ledning och interna verksamheter kring strategiskt och operativt arbete kopplat till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi ska vara ett stöd till verksamheterna genom att erbjuda olika former av utbildningar, administration samt samordning av studenter och elever som placeras inom VOF. Uppdraget är att på olika sätt kompetenshöja personal i verksamheten samt underlätta och stödja verksamheterna så mycket som möjligt.
Nu söker vi en utbildningssamordnare med start under hösten. Tjänstgöringsgraden är 100% med arbete måndag-fredag under flexibla arbetstider.
Ditt nya arbete
Enheten för Personal och kompetens består av tre utbildningssamordnare och sedan en praktiksamordnare, arbetsmiljösamordnare, inkluderingssamordnare, språkutvecklingsstrateg och kompetensförsörjningsstrateg. Du kommer på olika sätt samarbeta med alla på enheten men framförallt med de andra utbildningssamordnarna, praktiksamordnare samt språkutvecklingsstrateg.
I ditt huvuduppdrag kommer du att arbeta med utbildningsadministration och internutbildningar, men även vara en del i enhetens övriga uppdrag. Beroende på sökandes kompetens och utbildning kan tjänsten även komma att innehålla fler delar som är kopplade till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Inom ramen för dina uppgifter ingår bland annat att administrera förvaltningens kompetensportal, samordna och planera utbildningar, boka lokaler och följa upp genomförda utbildningar. Tillsammans med andra inom enheten ansvarar du även för att planera och genomföra olika delegerings- och metodutbildningar, exempelvis RIK och vitala parametrar. Du samverkar med praktiksamordnare och andra inom verksamheten, deltar i aktuella forum, arbetar med utvecklingsfrågor samt följer upp och utvärderar insatser.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Utbildad sjuksköterska
Arbetslivserfarenhet inom rollen som sjuksköterska
Administrativ arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att hålla i utbildningarKörkortskrav
Goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt
Goda datakunskaper och systemvana
Meriterande
Pedagogisk utbildning med inriktning mot vuxna
Erfarenhet av att skapa utbildningsmaterial
Vi söker dig
För att trivas i rollen är du en person som ser utvecklingsbehov och möjligheter, samt på ett självständigt sätt kan driva ditt arbete framåt. Du trivs i en flexibel vardag med olika uppgifter, kan arbeta i parallella spår och strukturerar ditt arbetssätt effektivt. I rollen behöver du planera och organisera ditt dagliga arbete, strukturera administrativa processer och hålla deadlines. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, och du kan anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren genom att tala klart, välformulerat och engagerat. I ditt arbete är du lugn, uppmärksam och har ett genuint intresse i att vilja hjälpa och utveckla andra. Du samarbetar väl med andra personer, är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett respektfullt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 39 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Gerd Eriksson gerd.eriksson@ostersund.se Jobbnummer
10009464