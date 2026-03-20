Utbildningsofficer till Militärpolisstridsskolan Livgardet
2026-03-20
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vår verksamhet kräver en stor bredd i verksamheten där de anställda blir en viktig del i Sveriges försvar. Vill du arbeta i en utvecklande roll där du kombinerar pedagogik, ledarskap och operativ tjänst? Då ska du söka jobbet hos oss på Livgardet, Sveriges största arméförband.
Militärpolisskolan söker en utbildningsofficer med placering vid Militärpolisstridsskolan (MPSS) i Bro utanför Kungsängen. Militärpolisskolan tillhör Livgardet och ansvarar för central utbildning av kontinuerligt tjänstgörande personal och utveckling av Försvarsmaktens militärpolisverksamhet och materiel/utrustning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som utbildningsofficer är ett omväxlande arbete där du ansvarar för planering, genomförande, rapportering och dokumentation av utbildning inom militärpolistjänst. Du verkar som lärare och handleder kollegor, främst inom pedagogik och utbildningsmetodik. Du arbetsleder personal inom kursverksamheten och ansvarar för tilldelad material och gemensam utbildningsutrustning.
Utöver det deltar du i utbildningsråd samt utveckling av militärpolisstridskolans upplägg. Du medverkar i utredningar inom utbildningsfunktionen och följer upp lokalt genomförda kurser. Tjänsten kräver även tjänstgöring i operativ verksamhet, inklusive insatser och operationer som militärpolis.
• Utbildad och godkänd specialistofficer
• Utbildad militärpolis
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet som instruktör inom militärpolistjänst
• Förståelse för Försvarsmaktens utbildningssystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en mycket god pedagogisk och analytisk förmåga. Du är strukturerad och har ett utpräglat ordningssinne samt en god förmåga att informera samt kommunicera. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i team och har lätt för att samverka med förband och skolor inom Försvarsmakten samt med andra statliga myndigheter. Du har en hög stresstålighet och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Internationell erfarenhet av militärpolistjänst
• Utredningserfarenhet från Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet från förundersökningsledning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Rekryterande chef Mj Thomas Goder, nås via växeln 08-584 540 00.
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bro
Befattning: Militär
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Resor kan förekomma i tjänsten, både nationellt och internationellt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
