Utbildningsofficer med ansvar för bataljon/funktion vid Livgardesgruppen
Försvarsmakten / Militärjobb / Upplands-Bro Visa alla militärjobb i Upplands-Bro
2025-11-02
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Livgardesgruppen (LGG) är en Militärregiongrupp med produktionsansvar för de fyra hemvärnsbataljonerna (23.hvbat - 26.hvbat) i Stockholm. Utöver dessa har LGG även produktionsansvar för; ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton och en regional ledningspluton. LGG har även uppgifter som krigsförband vilka omfattar leda aktivering av underställda krigsförband samt samverkan och planering med övriga aktörer inom totalförsvaret i Stockholm.
LGG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperad i Kungsängen.
Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras varför det finns goda förutsättningar för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare och chef planera både mindre, samt större, övningar (grupp till bataljon) från låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsofficer med ansvar för en bataljon/funktion fungerar du som en länk mellan LGG och krigsförbandet. Detta sker genom att stödja hemvärnsbataljonen och dess kompanier med planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Utbildningsofficeren följer sitt förband/funktion och deltar aktivt i uppföljning, utvärdering och utveckling av förbandet/funktionen.
Under större övningar agerar du som plutonsövningsledare och kompaniövningsledare både avseende stridsskjutningar och dubbelsidiga stridsövningar. Du utbildar enskild soldat upp till kompaniledning.
Befattningen omfattas av krigsplacering vid LGG. Inom ramen för dett innebär rollen ansvar avseende utbildning under aktivering/mobilisering, genomförande av forcerad förmågehöjning samt uppgifter rörande samverkan med andra totalförsvarsaktörer.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-02Kvalifikationer
• Officer (OF1/OF2) alt Officer (SO7/8)
• God förmåga att leda och samordna verksamhet.
• Gedigen trupperfarenhet och duktig i trupputbildning och truppföring.
• B-körkort (förarbevis på militära fordon är meriterande)Dina personliga egenskaper
• Goda ledaregenskaper men också en förmåga att omsätta dina kunskaper i den dagliga verksamheten.
• En hög arbetskapacitet med god förmåga att arbeta självständigt under hög grad av frihet och ansvar.
• God förmåga att arbeta i grupp
• En god förmåga att skapa samt bygga goda relationer såväl internt som externt.
• Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.
• God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet som plutons och/eller kompaniövningsledare.
• SUSA/ FUSA kompetens(kompani/pluton).
• Erfarenhet som bataljonsstabsmedlem.
• Kompani- och plutonchefserfarenhet är meriterande.
• SkyddsvaktsexaminatorÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning
Nivå/Befattning: OF1/OF2, SO7/8
Arbetsort: Upplands-Bro (Kungsängen)
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Övriga upplysningar:
Anställningsform: tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid. Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträde: efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Är du före detta yrkesofficer är du också välkommen att söka tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Lämnas av övlt Gustav Christoffersson (Chef Livgardesgruppen), nås via växel 08-584 540 00
Ansökan och urvalsprocess
Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.
Facklig företrädare
OFR/O Per-Erik Pallin, nås via växel: 08-584 540 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. Vi vill att du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig. I ansökningsbrevet motiveras varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9584387