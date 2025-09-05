Utbildningsledare till ett av Europas största energibolag
2025-09-05
Har du en analytisk förmåga, är kommunikativ och har erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildningsprogram? Då kan detta vara den perfekta rollen för dig! Vänta inte med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Rollen som Utbildningsledare innebär att ta fram utbildningskoncept, utbildningsmaterial och planera utbildningar. Konkret innebär det bland annat att analysera utbildningsbehovet för olika roller inom bolagen baserat på förändringar i nuvarande arbetssätt och därmed föreslå utbildningsinsatser som krävs, ansvara för att utbildningsmaterial produceras, ta fram utbildningsplaner samt planera genomförande av utbildningar för olika typer av användare i verksamheten.
Resultatet av arbetet skall vara utbildningsplaner, utbildningskoncept för verksamheten, lämpliga verktyg och former för utbildning. Ett nätverk av utbildare i organisationen skall tas fram och dessa skall utbildas för att genomföra utbildningar för slutanvändare. Då vi vill se effekt av utbildningsinsatser innebär det även att kontinuerligt följa upp utfallet av utbildningarna vilket innebär att ha kompetensen att ta fram utvärderingsmetoder och justera planer om utfallet inte är enligt förväntan.
Arbetet är inte ett ensamarbete utan du kommer att arbeta tillsammans med utbildningsutvecklare och kollegor inom de olika verksamheterna för att kunna ta fram lämpligt utbildningsmaterial för slutanvändare, samverka med kollegor internationellt för att ta del av material som är framtaget och se vilka anpassningar som behöver göras. Du kommer även att samarbeta med kollegor som kommer att genomföra de av dig planerade utbildningarna.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst fem års erfarenhet av att arbeta med utbildning och utveckling, inklusive att utveckla och genomföra utbildningsprogram. Vi ser gärna att du har genomfört större utbildningsinsatser som omfattat flera avdelningar och roller. I samband med detta har du använt dig av metodstöd i utbildningsanalyser och kan därför utvärdera effekterna av genomförda insatser
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha en analytisk förmåga, för att kunna ta fram analyser för att förstå utbildningsbehov, ta fram utbildningsplaner, antalet resurser som krävs för genomförandet och lämpliga verktyg och material. Den analytiska förmågan behövs också för att kunna ta fram analysmetoder för att utvärdera genomförda insatser. Du kommer samverka med många kollegor, varpå det krävs en god planeringsförmåga och att kunna bygga nätverk. Det krävs därför också att du har starka kommunikationsfärdigheter, teknikkunnande och goda projektledningsfärdigheter.
• Start: Oktober
• Omfattning: 100%
• Placering: Hybrid, gärna med närhet till något av kontoren i Sverige (Malmö, Norrköping, Hässleholm, Kalmar, Halmstad eller Solna), helst i Malmöregionen
• Resor i tjänst kan förekomma inom Sverige och Europa
• Om uppdraget: Från oktober 2025 till mars 2027
