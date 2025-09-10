Utbildningsledare inom anläggningsdykning sökes till Yrgo
2025-09-10
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
Vill du vara med och göra skillnad?
Att driva och utveckla utbildningar som ger studerande på Yrgo eftertraktad kompetens är att göra skillnad. Vi samarbetar med framgångsrika företag i Göteborgsregionen. Tillsammans säkrar vi att utbildningarna är relevanta och mitt i prick, så att studerande kan gå rakt ut i yrkeslivet efter avslutade studier. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu utbildningsledare för vårt program och våra kurser inom anläggningsdykning på yrkeshögskolan, med placering i Göteborg och Svanesund.
Som utbildningsledare ansvarar du för att organisera, planera och utveckla utbildningarna både vad gäller innehåll och utformning tillsammans med rektor och kolleger. Arbetet medför omfattande näringslivskontakter, både underhåll av befintliga kontakter och etablering av nya kontakter, för att framför allt driva arbetet med utbildningarnas ledningsgrupper men också för att sköta den viktiga LIA-delen (Lärande i arbete).
I uppdraget som utbildningsledare ingår också att skapa nya och uppdatera befintliga utbildningar, då de kontinuerligt förnyas och behoven granskas av arbetsliv och Myndigheten för yrkeshögskolan. I tjänsten ingår även utformning av kurser, anskaffning av föreläsare, rekrytering av studerande, urval och antagning, arbete med studerandeinflytande, kvalitetsarbete, utvärdering, resultatuppföljning och schemaplanering samt övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Som utbildningsledare hos oss arbetar du nära rektor. Du har även ett nära samarbete med andra utbildningsledare inom Yrgo.
I tjänsten ingår även att undervisa i våra dykutbildningar vilket innebär att du planerar och genomför lektioner i dykutbildningarnas såväl teoretiska -som praktiska moment, med handledning både på svenska och engelska. I undervisningsuppdraget ingår också att ta fram utbildningsmaterial.
Undervisningsdelen motsvarar cirka 50 % av uppdraget. Andelen undervisning varierar dock över året och kan vara mer intensivt i perioder.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning. Meriterande är eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap. Du har erfarenhet från professionell yrkesdykning. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från relevanta branscher och/eller yrkesområden. Du bör ha ett brett kontaktnät med fäste i Göteborg inom yrkesområdena. Du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer med samverkanspartners i näringslivet. Meriterande är erfarenhet som utbildare inom dykområdet. Du har ett stort intresse för utbildning. Du är kvalitetsmedveten, har systemvana samt hög IT-kompetens då detta är ett krav för yrkesrollen. Erfarenhet av utbildningsplanering och projektledning är meriterande. Du bör ha ett stort intresse av att arbeta tillsammans med andra både internt och externt och en god förmåga att skapa goda relationer med alla våra intressenter såsom samverkanspartners i olika branscher och Myndigheten för yrkeshögskolan.
Yrkesrollen kräver att du är noggrann, resultat- och kvalitetsmedveten, driven och med stort engagemang för dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet såsom samarbetsförmåga, effektivitet, kreativitet och flexibilitet. Du ska kunna kommunicera väl i tal och skrift, på svenska och engelska.
Naturligtvis delar du våra värdeord: personlig, engagemang, dignitet och modernitet.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
