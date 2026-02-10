Utbildningsledare för tung trafik till Nobinas trafikskola
2026-02-10
Vill du jobba med att forma framtidens förare och göra verklig skillnad för kollektivtrafiken? Bli en del av Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik, där vi varje dag ser till att över en miljon människor kommer fram tryggt och hållbart.
Sedan 2024 driver vi en egen trafikskola i Stockholm med bas på depåerna i Handen och Gubbängen. Här bedriver vi bland annat en yrkesförarutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen, en satsning som stärker kompetensförsörjningen inom kollektivtrafiken. Nu söker vi en Utbildningsledare till Handen för tung trafik som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten.
Om rollen
Som Utbildningsledare är du motorn i vår utbildningsverksamhet. Du driver kvaliteten framåt, fångar upp förbättringar och ser till att både elever och lärare får de bästa förutsättningarna. Du kombinerar struktur och pedagogik med ett skarpt öga för säkerhet och utveckling. I rollen kommer du att:
• Peka ut och kvalitetssäkra övningsområden samt följa upp hur momenten fungerar i praktiken
• Utveckla och hålla undervisningsplaner och läromedel moderna och relevanta
• Utmana, stötta och handleda trafiklärarna i deras vardag
• Ha koll på dokumentationen och säkerställa att utbildningskort förs korrekt
• Axla ansvaret vid tillsyn och se till att verksamheten följer alla krav och rutiner
• Agera snabbt och strukturerat vid avvikelser tillsammans med trafikskolechefen
Om dig och vad vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där kvalitet, utveckling och tydlig riktning är i fokus. Du kommunicerar tryggt och engagerande, och skapar energi både i klassrum och i samarbetet med lärare och ledning. Du har lätt att se vad som behöver förbättras och tar initiativ för att driva arbetet framåt med elevernas lärande och säkerhet i centrum.
Du kombinerar pedagogisk förmåga med ett lösningsorienterat sätt att arbeta, och du uppskattar en miljö där det händer saker. Du tar ansvar, gillar att påverka och bidrar till en utbildningsmiljö som känns både professionell och inspirerande. Ett tekniskt intresse gör att du snabbt kan sätta dig in i våra system och administrativa verktyg.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av att arbeta som utbildningsledare för tung trafik
• Korrekt behörighet för utbildningsledare tung trafik
• God systemvana och mycket goda kunskaper i Officepaketet
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid med placering i Handen. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Frågor gällande jobbet: Marvan Zakholi, marvan.zakholi@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Hos oss får du dessutom:
Ett roligt och flexibelt arbete för dig som trivs med ledarskap, utveckling och att bygga verksamhet
Förmånliga rabatter på olika aktiviteter för dig och din familj
En gedigen introduktion samt goda möjligheter till vidare kompetensutveckling
Varmt välkommen med ansökan!
