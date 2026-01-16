Utbildningskoordinator till Palliativt utvecklingscentrum i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bidra till att utveckla den palliativa vården? Vi utökar nu vårt team och söker en utbildningskoordinator till Palliativt utvecklingscentrum. Du kommer att utgöra en viktig del i vårt team med fokus på att koordinera, administrera och utveckla centrets utbildningsverksamhet.
Område Mobila Team och specialiserad palliativ vård är uppdelat på fem geografiska verksamhetsområden samt Palliativt utvecklingscentrum. Palliativt utvecklingscentrum är en del av Region Skåne med Lunds universitet som samarbetspartner. Här arbetar forskare, doktorander, verksamhetsutvecklare, kommunikationsspecialister och statistiker tillsammans med att driva forskning, utveckling och utbildning inom allmän och specialiserad palliativ vård. Vår styrka ligger i vårt trefaldiga uppdrag med forskning, utveckling och utbildning där samverkan mellan den kliniska verksamheten och akademin är central.
Vårt mål är att människor med livshotande sjukdomar ska få vård av högsta kvalitet, och att forskningen inom området ska vara nationellt och internationellt erkänd. Arbetet vid Palliativt utvecklingscentrum genomsyras av nyfikenhet och den palliativa vårdens starka fokus på teamarbete och respekt för varandras kompetenser. Vi erbjuder utbildningar, kurser och seminarier, samt driver forsknings- och utvecklingsarbeten för att främja en god palliativ vård för alla. Samverkan sker inom regionen, nationellt och internationellt.
Är du en driven, engagerad och noggrann person med erfarenhet av administration och koordinering av utbildningar? Har du förmåga att säkerställa struktur och systematik samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad? Vill du bidra till att stärka forskningen, utvecklingen och undervisningen inom palliativ vård? Då kan du vara vår nya medarbetare på Palliativt utvecklingscentrum.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Uppdraget som utbildningskoordinator syftar till att säkerställa en välfungerande och strömlinjeformad struktur för Palliativt utvecklingscentrums utbildningsverksamhet, såväl internt som i samverkan med andra utbildningsaktörer.
I uppdraget ingår att stärka förutsättningarna för verksamhetens utbildningsutbud. Rollen är bred och varierad och omfattar såväl koordinering som administration. Arbetet förutsätter mycket god samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt förmåga att kontinuerligt identifiera behov av utveckling och förbättring.
Som utbildningskoordinator har du kontakt med samarbetspartners och externa föreläsare genom hela utbildningsprocessen och ansvarar för att säkerställa goda förutsättningar för hög kvalitet och ett väl genomfört utbildningsupplägg.
Rollen kräver personligt driv, förmåga att se helheten och att kunna prioritera, samt förmåga att självständigt leda avgränsade utvecklingsprojekt. Du arbetar både strategiskt och operativt med arbetsuppgifter som kan omfatta administration, koordinering, uppföljning och utveckling.
Du rapporterar direkt till verksamhetschefen.
Vi erbjuder ett spännande, utmanande och varierat arbete tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss får du möjlighet att bidra till att stärka förutsättningarna för fortbildning inom både den allmänna och specialiserade palliativa vården. Vi är övertygade om att kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare är en förutsättning för att driva verksamheten framåt.
Tjänsten är placerad på Medicon Village i Lund. Resor i arbetet kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket god administrativ kompetens och erfarenhet av att arbeta med planering, koordinering och uppföljning, gärna inom utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård eller annan komplex organisation. Erfarenhet av arbete inom utbildning, hälso- och sjukvård eller palliativ verksamhet är meriterande, liksom erfarenhet av projekt- eller kursadministration.
Du har mycket god dator- och systemvana och arbetar obehindrat i vanligt förekommande administrativa program och digitala verktyg. Du har lätt för att sätta dig in i nya system och har gärna erfarenhet av arbete i utbildningsadministrativa system, exempelvis för kursplanering, anmälningar, dokumentation och uppföljning. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Du har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du trivs i en roll där du behöver hantera flera parallella processer och uppgifter. Att ha många bollar i luften är något som motiverar dig, och du är van vid att prioritera, ligga steget före och säkerställa att uppgifter följs upp och slutförs med god kvalitet.
Rollen kräver mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är socialt trygg och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl interna som externa kontaktytor, exempelvis samarbetspartners och föreläsare. Du arbetar lösningsorienterat, är serviceinriktad och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
