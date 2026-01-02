Utbildningskonsult för chefer och ledare - Dela expertis, forma framtiden
Edvida AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edvida AB i Stockholm
Har du erfarenhet som chef eller ledare inom privat eller offentlig verksamhet - eller har du på annat sätt byggt upp spetskompetens och värdefulla insikter som du vill dela med andra?
Är du intresserad av att utbilda, föreläsa eller handleda inom ditt område?
Då kan detta vara något för dig!
Vi söker löpande utbildningskonsulter som vill bidra med sin kompetens genom kvalitativa utbildningsinsatser för chefer och medarbetare inom både privat och offentlig sektor.
Uppdragen sker i form av ett konsultbaserat samarbete och innebär inte en anställning. Arvode utgår per genomfört uppdrag.
Om Företaget
Edvida är ett utbildningsföretag som verkar för ett livslångt lärande, med kvalitet, relevans och flexibilitet som ledord.
Vi erbjuder föreläsningar, kurser och handledning - digitalt och på plats - inom områden där organisationer har behov av kompetensutveckling och fördjupning.
Om uppdraget
Som utbildningskonsult hos oss genomför du uppdrag inom områden där du har särskild kompetens och erfarenhet.
Uppdragen kan bestå av föreläsningar, kortare utbildningar eller mer omfattande upplägg, beroende på efterfrågan och sammanhang.
Uppdragen är fristående och genomförs på konsultbasis, med arvode per uppdrag.
Omfattningen kan variera från enstaka tillfällen per termin till mer återkommande samarbeten över tid. För många inleds samarbetet i mindre skala och utvecklas successivt när det finns en god matchning och vid god efterfrågan.
Uppdraget passar dig som:
vill föreläsa eller utbilda vid sidan av din nuvarande anställning
redan driver egen verksamhet och söker samarbeten
vill dela din kompetens i ett professionellt utbildningssammanhang
Uppdragets inriktning
Vi har ett brett utbildningsutbud och arbetar löpande med att utveckla nya idéer och perspektiv. Därför välkomnar vi förslag från dig som vill bidra med din kompetens och erfarenhet.
Du kan i din ansökan lyfta en eller flera kärnkompetenser eller hjärtefrågor som du vill arbeta med - något som skapar konkret värde för chefer och medarbetare i deras vardag.
Exempel på övergripande områden:
• ledarskap, samarbete och organisatoriskt ansvar
• arbetsrätt, regelverk och arbetsmiljöfrågor
• kommunikation, bemötande, samtalsmetodik
• praktiska kompetenser som stärker individer, team och verksamheter
Listan är inte begränsande - vi välkomnar idéer och koncept utanför dessa områden, så länge det är relevant för målgruppen
Du behöver inte ha färdiga utbildningsupplägg. Det räcker att i din intresseanmälan kort beskriva vilka områden du vill bidra med.
Målgruppen är främst chefer och medarbetare inom både privat och offentlig verksamhet från varierande branscher. Uppdragen genomförs i huvudsak digitalt, men kan även ske på plats.
Vem är du?
I vår bedömning av nya utbildningskonsulter tittar vi på flera perspektiv, bland annat:
relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
Relevant erfarenhet av att föreläsa, utbilda eller handleda
pedagogisk förmåga och personlig lämplighet
Erfarenhet av att leda utbildningar är meriterande, men kan också utvecklas över tid. Vi erbjuder stöd och introduktion för dig som vill växa i rollen som utbildare.
Anställningsform
Uppdraget avser inte en tillsvidareanställning utan genomförs som fristående konsultuppdrag, med arvode per genomfört uppdrag.
Omfattningen kan variera - från enstaka uppdrag till återkommande samarbeten, beroende på behov och ömsesidigt intresse.Publiceringsdatum2026-01-02Så ansöker du
Skicka din intresseanmälan via formuläret nedan. Där får du möjlighet att kort beskriva din bakgrund, dina kompetensområden och vilka idéer eller teman du vill bidra med.
Vi går igenom ansökningar löpande och hör av oss vid intresse för nästa steg. https://www.edvida.se/ansokan1
Länken leder till formuläret för intresseanmälan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Edvida AB
(org.nr 559423-2174), http://www.edvida.se
Biblioteksgatan 29 (visa karta
)
114 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9667317