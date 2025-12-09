Utbildningshandläggare med ansvar för studievägledning i juridik
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet.
Institutionen har omkring 150 anställda och 5 500 studenter per år. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Vi söker nu en inspirerande institutionsvägledare med ansvar för studievägledning i juridik och antagning till internationella magisterprogram.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/juridiska-institutionenPubliceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som institutionsvägledare har du många kontakter och varierande arbetsuppgifter på olika nivåer. Ämneskunskap i juridik krävs då du som institutionsvägledare är ansvarig för studenter i behov av studievägledning i juridik. En viktig del av arbetsuppgifterna är information och kommunikation till både nationella och internationella studenter. Du deltar och representerar institutionen i olika evenemang som t.ex. studentmässor för presumtiva studenter, vid välkomstdagar och andra informationsaktiviteter. Det är därför nödvändigt att du är social och utåtriktad samt tycker om att prata med andra och inför större grupper.
Vi söker dig som vill arbeta i en aktiv akademisk miljö med ambitiösa studenter och dedikerad personal. Att studera vid Juridiska institutionen kan vara stimulerande, inspirerande och givande men även svårt och tröttande. Vi behöver därför dig som på ett engagerat och professionellt sätt kan uppmuntra och vägleda studenterna att nå full potential i sina studier på både svenska och engelska.
Du administrerar och ansvarar för antagning och bedömning av sökande till våra internationella magisterprogram, vilket medför mycket kontakt med sökanden, de olika programmen samt den centrala antagningsenheten. I dina arbetsuppgifter ingår även att arbeta tillsammans med institutionens internationella koordinator i processer kring in- och utresande utbytesstudenter med till exempel handläggning av stipendier samt ansvar för information på hemsidan/sociala medier.
Du kommer att delta i utredningar, uppföljningar, projekt samt olika nationella och internationella nätverk. I arbetet ingår även att löpande utveckla rutiner och arbetsflöden tillsammans med studierektor och övrig administrativ personal. Vidare ingår allmän rådgivning och förmedling av utbildningsinformation via personliga samtal, telefon och e-post samt utfärdande av olika typer av dispenser. I anställningen ryms också administrativ service gentemot studenter och kollegor, utlämnande av allmänna handlingar samt övriga administrativa arbetsuppgifter vid Utbildningskansliet. Arbetsuppgifterna kan komma att ändras vid behov.
Anställningen är placerad vid Utbildningskansliet, en grupp med dedikerade och kompetenta medarbetare med en administrativ studierektor som närmaste chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som nyligen har avslutat eller är i slutfasen av en svensk juristutbildning. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har viss erfarenhet av att arbeta administrativt. Då vi arbetar med flera olika system är mycket god datorvana en förutsättning. Det är meriterande att du själv har studerat utomlands.Dina personliga egenskaper
Arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med människor vilket förutsätter att du är serviceinriktad och kommunikativ. Du har lätt för att förmedla information i både tal och skrift på svenska och engelska, är lyhörd och känner dig trygg med såväl det enskilda vägledningssamtalet som att tala inför en större grupp människor. En god prioriterings- och organisationsförmåga samt ett strukturerat, lösningsorienterat arbetssätt är en förutsättning för att på ett noggrant och effektivt sätt utföra arbetsuppgifterna som förväntas. I en dynamisk miljö som universitetet är det viktigt att du har en öppenhet för förändringar, känner glädje och stolthet i att arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarsfullt och är flexibel och prestigelös.
Arbetsbelastningen är periodvis mycket hög varför stresstålighet, professionalitet, tålamod och ett utåtriktat sinnelag är nödvändiga egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 12 månader (vikariat), med goda möjligheter till förlängning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av administrativ studierektor Viktoria Pettersson, mailto:viktoria.pettersson@juridicum.su.se
.
Närmare information om anställningsförfarande och villkor lämnas av administrativ chef Vladimir Veovi, mailto:vladimir.vesovic@juridicum.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4436-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Juridiska institutionen Jobbnummer
9636297