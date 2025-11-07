Utbildningschef till Utbildningsenheten på Centralsjukhuset Kristianstad
Söker du ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens där du får möjlighet att leda en enhet med fokus på utbildning och lärande? Vi strävar mot att Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) ska bli ett utbildningssjukhus i toppklass och välkomnar nu en ny utbildningschef som vill vara med och bidra till denna resa.
CSK är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. Här arbetar cirka 2 600 medarbetare.
Vid CSK arbetar vi med att forma framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att skapa en tydlig utbildningsmiljö där praktik, introduktion och kompetensutveckling är en självklarhet. Vi arbetar också med att se över framtida struktur för forskning och utbildning, där det finns goda möjligheter att vara med och forma detta arbete.
Utbildningsenheten på CSK arbetar med utbildningsfrågor som ett stöd till verksamheterna inom förvaltningen men även regionalt. Enheten består av kliniska lärare, utbildningskoordinator samt HR-administratör. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att samordna och fördela praktikplatser såsom VFU, APL, LIA samt AT/BT-tjänstgöring från olika utbildningsanordnare, säkerställa en god lärandemiljö för studerande och kvalitetssäkra handledarkompetens, främja kompetensutveckling för nya och befintliga medarbetare samt stärka framtida kompetensförsörjning.
Vi söker dig som brinner för och värnar om utbildningsfrågor samt har en vilja att leda och fortsätta utveckla utbildningsenheten på CSK framåt. Du har siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats och du vill utveckla enheten genom att arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
Som utbildningschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal samt som närmaste chef för sju medarbetare inom utbildningsenheten. Du har ett nära och coachande ledarskap där ditt uppdrag är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig delaktiga, kunna bidra till utveckling och skapa samhörighet. Omvärldsorientering är en prioriterad del av uppdraget såväl som att skapa goda relationer och samarbetsarenor med övriga verksamheter, såväl inom som utanför CSK samt med läroverk.
Din närmaste chef kommer vara HR-chef på CSK, där ni tillsammans leder, förbättrar och följer upp resultat utifrån verksamhetens uppdrag.
Vi söker dig som har en godkänd högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård på kandidatnivå, det är meriterande om du har vidareutbildning på magisternivå eller är disputerad. Vi ser även att du har erfarenhet som chef eller ledaruppdrag sedan tidigare och erfarenhet av förändringsarbeten. Du behöver även ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att lyckas i rollen har du goda kunskaper och erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor inom hälso- och sjukvård samt goda kunskaper om kompetensutveckling. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom forskning, särskilt i relation till utvärdering och utbildning. Vi ser även gärna att du vill bidra till att utveckla samverkan med akademiska partners på både operativ och strategisk nivå.
Din personlighet präglas av att du visar tillit och respekt samt inbjuder till dialog och delaktighet med målet att skapa en god arbetsplats där människor utvecklas och mår bra. Det är viktigt för oss att du är nytänkande, har god förmåga att motivera människor omkring dig och ett stort engagemang i de frågor som du driver. Som person är du strukturerad och lyhörd. Du tänker strategiskt med helhetsperspektiv och har god analytisk och kommunikativ förmåga. Vidare tycker du om att vara med där det händer saker och känner dig bekväm och trivs under perioder när tempot stundtals är högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och vi ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
