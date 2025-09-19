Utbildningschef till Färgelanda kommun - för framtidens lärande
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Vill du vara med och forma framtidens utbildningsverksamhet i en kommun där kvalitet och utveckling står i centrum?
Färgelanda kommun söker nu en engagerad och strategisk utbildningschef som vill leda och utveckla vår utbildningsverksamhet i nära samverkan med politisk ledning och medarbetare.
Om uppdraget
Som utbildningschef har du det övergripande ansvaret för att leda, samordna och utveckla utbildningsverksamheten i kommunen - från förskola till vuxenutbildning. Du arbetar utifrån lagstiftning och politiska beslut, med fokus på att skapa en kvalitativ, likvärdig och trygg utbildning för alla barn, elever och vuxenstuderande. Som utbildningschef är du även skolchef.
I din roll kommer du att ha en central funktion i att främja samverkan mellan skola och socialtjänst, med särskilt fokus på det gemensamma arbetet inom projektet Backa Barnet. Genom nära och tillitsfullt samarbete med kollegor inom olika verksamheter blir du en viktig länk i att utveckla och förankra arbetssätt som bygger på helhetssyn, förebyggande insatser och barnets bästa i fokus. Tillsammans med andra professioner bidrar du till att skapa en trygg och sammanhållen kedja runt våra unga.
Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. I rollen förväntas du bidra till kommunens helhetsutveckling och delta i förvaltningsövergripande arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Strategiskt och operativt ledarskap för utbildningssektorn Budget-, personal- och verksamhetsansvar Säkerställa goda skolresultat och en trygg lärmiljö Leda förändrings- och utvecklingsarbete Samverka med politisk ledning, fackliga parter och externa aktörer Representera kommunen i regionala och nationella nätverkPubliceringsdatum2025-09-19Profil
Vi söker dig som är en strategisk, trygg och handlingskraftig ledare med ett genuint engagemang för utbildningsfrågor. Du är kommunikativ, utvecklingsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa delaktighet, tillit och engagemang i organisationen. För rollen krävs relevant högskoleutbildning, flerårig erfarenhet av att leda chefer inom utbildningssektorn samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap om skollagstiftning och kommunal styrning, är van att driva förändringsarbete och utvecklingsprocesser och har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Har du genomgått rektorsutbildning är det meriterande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för barn och unga En strategisk roll i kommunens ledning Möjlighet att påverka och utveckla utbildningsverksamheten långsiktigt Ett nära samarbete med engagerade förtroendevalda, kollegor och ledare En kommun där trygghet och kvalitet står i fokus
Vill du vara med och forma framtidens Färgelanda?
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Färgelanda kommun med Source Executive.
Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 oktober 2025.
Du registrerar din ansökan via Sources hemsida genom följande länk: https://source-executive.se/annons/utbildningschef-till-fargelanda-kommun-ndash-for-framtidens-larande
Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Elizabeth Darevik, elizabeth.darevik@source-executive.se
Kundintervjuer äger rum den 21 och 22 oktober.
Handlingar som inkommer till Färgelanda kommun blir allmänna handlingar. Kandidater som går vidare i processen kommer att genomgå tester, och vi genomför även bakgrundskontroller, vilket kan innebära kontroll av examensbevis eller andra dokument som styrker din utbildning.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
