Utbildningsanställning VUB Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-02-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårt verksamhetsområde är mycket brett och rymmer alla medicinska frågeställningar som förekommer hos barn från nyföddhetsperioden till tonårsperiodens slut.
Avdelning 34 är en akut slutenvårdsavdelning med 12 vårdplatser för barn 0-18 år.
Neonatalavdelningen har ett länsövergripande ansvar för vården av alla sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn i Dalarna. Vi bedriver lättvård och intensivvård på enhetens 12 vårdplatser samt mottagningsverksamhet.
Utbildningsanställning VUB Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnsjuksköterska på avdelning 34 eller barnmottagningarna innebär att du ingår i det multiprofessionella team som skapas för barnet/familjen samt att du är omvårdnadsansvarig för barnet. I teamet kan även barnsköterska/undersköterska, läkare, kurator, dietist, sjukgymnast och lekterapeut ingå beroende på barnet/familjens behov i enlighet med patientcentrerad vård.
För att vara framgångsrik i arbetet som barnsjuksköterska ska du vara både flexibel, stabil, ha moget och lugnt förhållningssätt samt förmåga att hantera stress. Du samarbetar väl med andra yrkeskategorier och arbetar självständigt. Ditt arbetssätt ska vara pedagogiskt och du har god kommunikativ förmåga. Vilja till utveckling, framåtanda och engagemang är egenskaper som värdesätts.
Som barnsjuksköterska på neonatalavdelningen är du omvårdnadsansvarig för barn/familj, där Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård är grundläggande. Du arbetar i team med bl.a. barnsköterskor/ undersköterskor, läkare, kurator, dietist och sjukgymnast. Vi arbetar målmedvetet och strukturerat med omvårdnadsutveckling samt kompetensutveckling. Som barnsjuksköterska ingår du i enhetens larmteam, deltar i akuta situationer på förlossningen, samt vid kejsarsnitt. Medicinteknisk utrustning är en stor del av den neonatala vården.
Övrig informationKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inkl 15 hp examensarbete eller motsvarande. Vi ser gärna att du har arbetat några år som sjuksköterska.
Du erhåller en tillsvidareanställning som sjuksköterska i aktuell verksamhet. Under terminstiderna har du en utbildningsanställning med grundlön som sjuksköterska. Utanför terminstiderna arbetar du enligt schema dag/natt/helg.Så ansöker du
Bifoga följande i din ansökan:
• kopia av betyg och legitimation som styrker förkunskapskraven
• personligt brev som beskriver varför du är intresserad av att studera till barnsjuksköterska, vad du tänker om att studera på avancerad nivå, samt hur du tänker dig att den kommande yrkesrollen blir
• rekommendationsbrev från din nuvarande chef
• två arbetsgivarföreträdare för referenser
Din ansökan ska ha kommit in till Region Dalarna senast 2026-03-16. Observera att du också behöver ansöka till utbildningen via https://www.antagning.se.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef Avd 34
Anna Abrahamsson 023-492227 Jobbnummer
9758833