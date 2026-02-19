Utbildningsanställning Sjuksköterska Vård av äldre Ortopedi17/18 Falun
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-02-19
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om jobbet
Ortopedavdelningarna innefattar en akut och en elektiv enhet. På den akuta enheten vårdar vi patienter med akut uppkomna skador i rörelseapparaten. Det kan röra sig om frakturer av olika slag samt muskelskador och smärttillstånd. De flesta av våra patienter behöver opereras, och fokus ligger på pre- och postoperativt omhändertagande. Du arbetar i team med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. På vår elektiva enhet vårdas patienter som kommer för en planerad operation. Det kan tex röra sig om ett behov av att byta ut en sliten led, eller operera en fraktur som inte behövt akut operation. Här arbetar vi med relativt friska patienter som har korta vårdförlopp. Samarbete med undersköterskor, läkare och sjukgymnaster är av stor vikt för att arbetet ska flyta på bra. Vi har även en slussverksamhet för patienter som opereras dagkirurgiskt. Det är en dagvårdsavdelning som inryms i samma lokaler som vår elektiva enhet.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där vi kombinerar god struktur med omtanke om både patienter och kollegor. Vi erbjuder en trygg introduktion, nära stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling. Du blir del av ett sammanhang där förbättringsarbete och utveckling, lärande och samarbete står i centrum. Vi är en 24/7- verksamhet där arbetstiderna är förlagda till dag/kväll samt vid behov även nattarbete. Du erhåller en tillsvidareanställning som sjuksköterska på Ortopeden avdelning 17/18 i Falun. Under terminstiderna har du en utbildningsanställning med grundlön som sjuksköterska. Du har 50% studietid samt jobbar 50%. Helg- och storhelgstjänstgöring ingår. Utanför terminstiderna arbetar du blandad rotation enligt schema.
Utbildningsanställning Sjuksköterska Vård av äldre Ortopedi17/18 FalunPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i huvudsak med nedan arbetsuppgifter:
Helhetsansvar för patienten under vårdtiden
Sårvård, smärtlindring och mobilisering
Förberedelse inför operation och uppföljning efter ingreppet
Läkemedelshantering
Patientsäkerhet, dokumentation och utvecklingsarbete i vardagen
Tvärprofessionellt samarbete med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter m.fl. samt med andra vårdenheter
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har arbetat flera år i yrket, gärna inom akutsjukvård med inriktning ortopedi och/eller vård av äldre inom slutenvård
Vi vill att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska. Du trivs i en dynamisk miljö där mycket händer samtidigt, du arbetar strukturerat och har förmåga att hantera stress. Du är kommunikativ och samarbetar lätt med andra.
Bifoga följande i din ansökan:
kopia av sjuksköterskelegitimation
personligt brev som beskriver varför du är intresserad av att studera till specialistsjuksköterska, vad du tänker om att studera på avancerad nivå, samt hur du tänker dig att den kommande yrkesrollen blir
rekommendationsbrev från din nuvarande chef
två arbetsgivarföreträdare för referenser
Observera att du också behöver ansöka till utbildningen via https://www.antagning.se.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Bitr. 1:a linjens chef
Louise Dahlman 023-492152 Jobbnummer
9752132